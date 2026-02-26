Rocío Molina 26 FEB 2026 - 10:47h.

La hija de Terelu Campos se estrena como escritora con su primera novela y provoca mucho revuelo en las redes: de las alabanzas a las críticas más mordaces

Carlo Costanzia manda un precioso mensaje a Alejandra Rubio tras anunciar la publicación de su primera novela: "El primero de muchos"

Alejandra Rubio ha dado la sorpresa que había anunciado y que tanto esperaban sus seguidores. En medio del duro enfrentamiento familiar que están protagonizando su novio Carlo Costanzia y la prima de este, Laura Matamoros, la hija de Terelu Campos tiene un motivo para sonreír. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha presentado su primera novela 'Si decido arriesgarme', un proyecto que ella misma lo califica como "un trocito" de ella y que ha generado mucho revuelo y también una lluvia de críticas nada más hacerlo público.

"No podía esperar más para contaros que he escrito mi primera novela. Sabéis lo apasionada que soy de la lectura y esto ha sido un sueño para mi! Han pasado dos años desde que empecé este proyecto con Editorial Planeta y no puedo estar más agradecida por todo el proceso y el cariño que le hemos puesto", han sido las palabras con las que por fin ha desvelado la influencer su gran secreto.

Precisamente un triángulo amoroso y el amor son los grandes pilares en los que versa la primera novela de Alejandra Rubio que ya se puede adquirir en preventa, aunque la fecha oficial de su lanzamiento será el próximo 13 de mayo. Una historia de amor que la creadora de contenido ha cebado con dos frases que explican lo que los lectores se van a encontrar: "Cuando tu vida está bajo control... Llega alguien que te lo descoloca todo".

Una noticia para la que Alejandra Rubio ha puesto una cuenta atrás y que se ha atrasado algo más de la cuenta y eso unido a su nueva faceta como escritora han desatado las críticas de los haters. Los hay que incrédulos le han preguntado explícitamente si ha escrito un libro y se han burlado de esta iniciativa poniendo iconos de risa. Otros han sido más explícitos y han cargado directamente contra su novela sin leerla.

"En España hasta el más tonto hace relojes de arena", "si no sabes hacer la 'o' con un canuto", "a cualquier cosa se le llama ya novela", son algunos de los comentarios más mordaces que han aparecido en el muro de Instagram de Alejandra Rubio tras dar la noticia. Desde luego que el nuevo proyecto de la nieta de María Teresa Campos no ha provocado indiferencia. Los hay que han criticado abiertamente su "gran sueño", pero la mayor parte han sido reacciones muy positivas y felicitaciones para la influencer.

Aless Gibaja, Amor Romeria, Nagore Robles Claudia Martínez no han dudado en felicitarla y su legión de seguidores están movilizándose ya para conseguir esta novela: "Que este libro sea el inicio de muchos proyectos", "deseando leerlo", "qué buena pinta", "ojalá hagas firma", son solo un ejemplo de todo el apoyo que está recibiendo.