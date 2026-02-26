Lorena Romera 26 FEB 2026 - 11:08h.

El hijo de Mar Flores ha reaccionado al debut como escritora de la madre de su hijo

Alejandra Rubio presenta su primera novela y le llueven las críticas: "Hasta el más tonto hace relojes de arena"

Como no podía ser de otra manera, Carlo Costanzia ha sido uno de los primeros en apoyar públicamente a Alejandra Rubio tras anunciar la publicación de su primera novela. El hijo de Mar Flores le ha mandado un precioso mensaje público a su pareja en la publicación donde hace oficial su debut como escritora. Unas palabras con las que el actor y dj subraya el importante logro profesional de su la madre de su hijo, que le ha hecho sentir profundamente orgulloso. Un gesto con el que, además, reafirman su unión de cara a la galería.

"No podía esperar más para contaros que he escrito mi primera novela", ha celebrado la hija de Terelu Campos, que, como "apasionada de la lectura" que es, esto es todo un sueño hecho realidad. "No puedo estar más agradecida por todo el proceso y el cariño que le hemos puesto", expresa en esta publicación que ya acumula cientos de reacciones por parte de sus seguidores.

Entre los mensajes, que se han estado acumulando estas últimas horas, destaca el de Carlo Costanzia. En pleno revuelo mediático por la guerra que ha estallado con su prima, Laura Matamoros, el italiano ha sacado hueco para celebrar públicamente esta nueva andadura profesional de su chica. "Superorgulloso de ti, mi vida", le dice el hijo de Mar Flores a la colaboradora de 'Vamos a ver', que seguramente haya sido testigo del esfuerzo, las horas de escritura y la dedicación que la también influencer ha volcado en este proyecto.

"El primero de muchos", expresa Carlo Costanzia, que está seguro de que no será la única novela que Alejandra Rubio publique bajo el nombre de Ale Rubio, el seudónimo que ha escogido para esta novela. Y es que el que fuera dueño de Brigante's Barber & Tattoo -que acaba de ser traspasada- vaticina un brillante futuro en las librerías para su chica. Unas palabras que han sido aplaudidas por muchos, ya que han sido entendidas como un reconocimiento al talento de su pareja, anticipando este éxito a su primera novela a pesar de que de momento tan solo está en preventa.

Pero para Carlo Costanzia, Si decido arriesgarme, la primera novela de Alejandra Rubio, es el comienzo de una sólida trayectoria como escritora. "Te amo", concluye el italiano en este tierno mensaje en el que ha sacado a relucir su faceta más romántica y tierna. Una declaración a la que la hija de Terelu Campos ha respondido con otro "te amo".