La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido tras pasar un bache de salud y ha contestado a los periodistas

Tamara Gorro, obligada a "reposo absoluto" tras pasar por el hospital: última hora sobre su estado de salud

Tras unos días de ausencia y de estar obligada a guardar "reposo absoluto" por prescripción médica, Tamara Gorro ha reaparecido y ha actualizado su estado de salud y también se ha pronunciado sobre la drástica decisión que ha tomado Cayetano Rivera después de las palabras de la reportera Gemma Camacho. La exconcursante de 'Supervivientes' ha tranquilizado a sus seguidores con esta aparición y se ha dirigido a los periodistas de Europa Press que le han preguntado por su salud y el famoso 'unfollow' de la polémica.

La influencer de 39 años se ha visto sobrepasada por todo el revuelo mediático de las últimas semanas y eso le ha pasado factura a su salud. Tras alabar públicamente la "bendita rutina" después de todo lo que está pasando, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' terminaba el domingo en urgencias. Sin decir el motivo que le había llevado a esa situación, esta contaba a su "familia virtual" que tenía que guardar "reposo absoluto" y ahora ha dado más detalles al respecto.

"Bicho malo nunca muere", son las palabras en clave de humor con las que Tamara Gorro ha contado que está más recuperada y que estos días de desconexión le han venido bien. "Estoy bien, que ya es bastante", ha reconocido, al igual que vuelve a su rutina y trabajo. "Ya me conocéis, yo hasta con fiebre", ha resaltado de cómo es como paciente y lo mucho que le cuesta guardar reposo.

Sin embargo, su salud no ha sido el único tema que ha acaparado la atención de los medios. La drástica decisión que ha tomado recientemente Cayetano Rivera tras las palabras de Gemma Camacho contra Tamara Gorro han salido a la palestra para que la creadora de contenido opine. El torero y su unfollow a la joven con la que mantuvo una relación es toda una declaración de intenciones. Un movimiento que ha sentado mal a la periodista, tal como ha recalcado Leticia Requejo en 'El tiempo justo' y de lo que Tamara Gorro ha preferido mantenerse al margen.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por no opinar y ha salido corriendo, aunque se ha despedido educadamente de los periodistas, dando a entender que no quiere pronunciarse al respecto. "Me voy y ya sabéis que no me gusta dejaros aquí. Un beso. Adiós, chicas", han sido las únicas palabras que ha dicho al salir el tema del 'unfollow' de Cayetano a Gemma Camacho.