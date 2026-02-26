Lorena Romera 26 FEB 2026 - 12:40h.

La novela de Alejandra Rubio profundiza en temas como la reinserción y el prejuicio social hacia quienes han pasado por la cárcel

Alejandra Rubio ha debutado como escritora al presentar su primera novela, Si decido arriesgarme. La hija de Terelu Campos ha dado el salto a la literatura bajo el seudónimo de Ale Rubio. Un proyecto profesional, editado por Planeta, en el que la la colaboradora de 'Vamos a ver' se aleja de su imagen mediática para sumergir a sus lectores en una historia de ficción cargada de tensión, dilemas morales y una trama que promete no dejar indiferente. Un triángulo amoroso en el que, según su sinopsis, una joven se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión.

"Este libro es un trozo de mí y estoy deseando que podáis leerlo", ha expresado la televisiva, que ha lanzado la preventa de su novela a través de su perfil de Instagram, donde también ha anunciado la fecha de lanzamiento: el próximo 13 de mayo. Mientras espera a que su novela llegue a los escaparates de las librerías, la sobrina de María Teresa Campos ha adelantado la sinopsis del manuscrito con el que da el salto al mundo literario.

Si decido arriesgarme nos presenta a Karla, la protagonista, cuya vida parece estable y bajo control hasta que Ulises aparece en su camino. Esta joven "acaba de llegar a Madrid desde Cantabria con una ilusión enorme: empezar una nueva etapa universitaria y mantener a flote su relación de años con Marcos, su novio, serio, estructurado y cada vez más distante".

La protagonista se enamora del hermano expresidiario de su novio

Sin embargo, todo se complica con la aparición del hermano de su pareja, "recién salido de prisión y cuyo pasado nadie se atreve a mencionar". "Ulises, guapo, tatuado y con una mirada que desarma, lo removerá todo en la vida de Karla: sus certezas, su forma de entender el amor y hasta la visión que tiene de sí misma". Una historia que se desarrolla entre "fiestas" y con una "tensión imposible de ignorar", Karla "se verá atrapada entre lo que se espera de ella y lo que de verdad desea".

"Dos hermanos y una elección, porque en el amor no existen reglas"

Si decido arriesgarme explora la delgada línea entre la lealtad y la pasión irrefrenable. "Dos hermanos y una elección, porque en el amor no existen reglas", resumen desde la página web de la editorial, donde prometen una "historia adictiva, narrada en tres voces y con capítulos cortos que te atrapan desde la primera página". A través de la pluma de la hija de Terelu Campos, los lectores descubrirán cómo lo que comienza con un sentimiento de rechazo hacia el expresidiario termina convirtiéndose en "lo más real que la protagonista ha sentido nunca".

La novela profundiza en temas como la reinserción, el prejuicio social hacia quienes han pasado por la cárcel (algo que Alejandra Rubio ha defendido en numerosas ocasiones) y la valentía necesaria para romper con las expectativas ajenas. Con este lanzamiento, que llega a las librerías el próximo 12 de mayo y que ya está en preventa, la colaboradora de 'Vamos a ver' se estrena en el género de la novela romántica contemporánea, que siempre ha sido su favorito.