Rocío Molina 26 FEB 2026 - 12:14h.

La colaboradora de '¡De viernes!' y madre de Alejandra Rubio ha celebrado en redes el gran logro de su hija con su primera novela

Alejandra Rubio presenta su primera novela y le llueven las críticas: "Hasta el más tonto hace relojes de arena"

Terelu Campos está celebrando una de las noticias más importantes para su hija. La colaboradora de '¡De viernes!' ha querido felicitar públicamente a Alejandra Rubio tras presentar su primera novela, un proyecto en el que ha trabajado durante dos años. Un sueño por cumplir y un "trocito" de ella, tal como lo ha definido la influencer que ha llenado de emoción a la presentadora y así se ha traducido por sus preciosas palabras.

La hija de María Teresa Campos y hermana de Carmen Borrego era conocedora del secreto de su hija, pero se ha llevado también sorpresa cuando ha visto por fin la portada de la primera novela de Alejandra Rubio: 'Si decido arriesgarme'. "No podía esperar más para contaros que he escrito mi primera novela", son las palabras con las que la creadora de contenido ha dado la noticia tras una cuenta atrás y mucho interés generado y que ha llegado en un momento de tensión familiar provocada por el enfrentamiento de Carlo Costanzia con su prima Laura Matamoros y en el que Terelu Campos se ha visto involucrada.

Precisamente un triángulo amoroso y el amor son los grandes pilares en los que versa la primera novela de Alejandra Rubio que ya se puede adquirir en preventa, aunque la fecha oficial de su lanzamiento será el próximo 13 de mayo.

Como no podía ser de otra manera, la primera novela de Alejandra Rubio ha provocado todo tipo de reacciones y en un momento tan importante, una de las primeras que ha querido felicitar a su hija ha sido Terelu Campos, su madre. "¡Qué ilusión mi amor! ¡Deseando leerlo! Espero que sea el principio de muchas cosas bonitas que te mereces, mi amor. Te quiero infinito", ha escrito al ver la esperada publicación que ya es una realidad para la influencer.

Unas palabras muy emotivas para animar a su hija en este proyecto que es tan importante para ella y que la propia Alejandra Rubio ha respondido. Con un "y yo a ti", la creadora de contenido y colaboradora de 'Vamos a ver' ha devuelto el "te quiero" y declaración de amor que le ha brindado su madre tras salir a la luz su primera novela. A la espera de ver la acogida que esta tiene, Terelu Campos no puede más que celebrar este gran logro y la buena noticia que ha llegado en un buen momento para su familia.