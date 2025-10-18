Maribel Verdú ha confesado cuál es el plato que podría tomar a todas horas

Maribel Verdú ha celebrado su 55 cumpleaños en este mes de octubre de 2025, mientras sigue inmersa en distintos proyectos audiovisuales. Uno de los últimos es el rodaje de la película ‘Gracias, equipo’, una comedia en la que compartirá protagonismo con Alexandra Jiménez, Raúl Tejón y Pedro Casablanc. La actriz ha hablado en una entrevista sobre cómo se cuida a su edad. Además de comentar detalles sobre su rutina de ‘skincare’, sus entrenamientos o la meditación, también ha repasado cómo es su alimentación en la actualidad, revelando de esta manera que su dieta, como la de muchas otras personas, ha ido variando con el paso del tiempo.

En septiembre de 2019, poco antes de cumplir 49 años, la intérprete se convirtió en portada de Women’s Health y dejó claro en la revista que se daba más de un capricho a la hora de comer: “Yo no renuncio a nada, pero siempre de forma comedida, con cabeza. Y compensando, claro. Me paso la vida compensando”. Después citó algunos productos que consumía a menudo: “Me lo como todo con mayonesa y desayuno mi mermelada con mi pan o mi leche con mis galletas, pero si un día se me va la mano, pues luego ya sé que me tengo que limitar a mis verduritas, a mis proteínas…”.

6 años después, Maribel Verdú ha vuelto a ofrecer una entrevista al mismo medio y de nuevo ha hablado sobre su alimentación. En esta ocasión, ha señalado que los desayunos son su comida favorita del día y ha desvelado cuál es el plato que podría repetir varias veces en una misma jornada: “Creo que lo que más me gusta en el mundo es un plato con huevos revueltos, poco hechos, aguacate y un pan de masa madre tostado. ¡Un 10! Soy ese tipo de persona. Podría desayunar, comer y cenar eso”.

Por otro lado, la estrella había reconocido en otras entrevistas que no es una gran fan de la fruta: “Solo tomo mandarina y mango cuando viajo a México”. Sin embargo, para compensar su bajo consumo de este tipo de alimentos, se acostumbró a tomar un zumo de mandarina recién exprimido cada mañana: “La mandarina es muy dulce, me encanta empezar así la mañana”.

La cena ligera de Maribel Verdú

Maribel Verdú pone de manifiesto en esta charla con la revista cómo ha evolucionado su primera ingesta del día y el cuidado que presta a mantener una alimentación saludable. Además, semanas antes había celebrado en Instagram que llevaba 2 años sin fumar: “Y os aseguro que me han pasado cosas suficientes como para tener la excusa de volver. Pero… ni de broma. Soy libre”.

En la misma entrevista en 2025 también le preguntaron por la “cena ligera, pero infalible” que elegiría para hacer en su día a día, ante lo cual ella sugirió varias ideas diferentes. “Me encanta para la cena tomar mis espinacas hervidas, mis verduras hervidas y siempre con proteína: un filetito de pollo o un solomillito, o a lo mejor queso fresco de cabra, que me encanta”, respondió.

Los suplementos que toma Maribel Verdú

A la hora de hablar sobre cocinar y llevar una alimentación saludable en 2025, la actriz destacó que cada vez le da más importancia a la proteína y trató de explicarlo con una comparación: “Porque es como el cemento en una casa. Tú puedes tener ladrillos, ¿pero cómo los pegas?”. Acto seguido, compartió que incluye varios suplementos alimenticios dentro de su dieta para ayudarle a mantener un equilibrio: “Soy una loca de la suplementación, sin exceso, pero hay determinadas cosas que deberíamos mantener siempre en nuestra rutina”. Ella mencionó varios suplementos que considera imprescindibles: magnesio, omega 3 y vitamina D con K2.