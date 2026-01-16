Alberto Rosa 16 ENE 2026 - 20:13h.

El tercer hijo del cantante ha subido un vídeo a su perfil de Instagram horas después del comunicado de su padre

La mujer de Julio Iglesias muestra su apoyo incondicional al cantante tras las acusaciones de agresión sexual: "A tu lado siempre”

Julio Iglesias se ha pronunciado este viernes públicamente por primera vez desde que saltaron las acusaciones de acoso sexual por parte de dos extrabajadoras del cantante en su mansión de Punta Cana. El cantante al fin ha dado su versión y asegura que esas denuncias son “absolutamente falsas”. Iglesias ha recibido el apoyo de su mujer, Miranda Rijnsburger, que ha comentado un “A tu lado, siempre” en el mismo comunicado.

En las redes de los familiares del cantante ha habido silencio durante todos estos días hasta ahora. Enrique Iglesias, el tercer hijo del artista y quien no ha tenido la mejor relación con su padre, ya que llegó a estar 10 años sin hablarle, ha subido un vídeo hoy a su perfil de Instagram.

Enrique ha optado por un contenido que para nada tiene que ver con las acusaciones contra su padre. Se trata de un vídeo familiar con una de sus hijos con Anna Kournikova. Se trata de Mary, la tercera hija de la pareja, que tiene cinco años.

Ambos protagonizan un divertido vídeo en el que realizan una coreografía con las manos mientras cantan una canción. ‘Stage ready’, escenario listo, es lo que ha escrito el cantante para acompañar al vídeo.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de apoyo y cariño de parte de seguidores y conocidos de la familia. Mientras, los hermanos de Enrique Iglesias, Chábeli, Julio José, Miguel Alejandro, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo, guardan silencio.

Por el momento, ninguno de ellos ha reaccionado al comunicado de su padre, ni tan solo interactuando con la publicación. La única que si ha tenido un gesto público es Cristina, que ha desactivado los comentarios en una publicación antigua en la que aparecía con Julio Iglesias.