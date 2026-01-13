Una de esas extrabajadoras ha asegurado haber sufrido penetraciones por parte del cantante

Las frases más destacadas de las extrabajadoras que acusan a Julio Iglesias de agredirlas sexualmente

Dos extrabajadoras del servicio doméstico de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. Las antiguas empleadas-una asistenta del hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años en los que ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

Todavía no han presentado denuncia formal por los hechos

Esther Palomera, directora adjunta de 'elDiario.es' y colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa', ha explicado cómo se ha llevado a cabo esta complicada investigación: Ha sido muy complicada porque sabíamos el impacto que iba a tener y a lo que nos enfrentamos, porque Julio Iglesias no es cualquiera, ya que además de muchísimo dinero tiene muchísimo poder".

Además, Palomera ha confirmado que por el momento todavía no se ha presentado ninguna denuncia formal por los hechos: "No hay denuncia formal ante los tribunales pero sí han tenido la asesoría de una organización que se dedica a la protección de este tipo de mujeres".

Los testimonios de las exempleadas

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

De acuerdo con la investigación que publica Diario.es, las presuntas víctimas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Una de ellas ha asegurado haber sufrido penetraciones, y sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", ha relatado en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias, confesando que se sentía "como un objeto, como una esclava".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras.

Los testimonios de las antiguas empleadas describen, siempre según la investigación de ElDiario.es y Univisión, un sistema de selección de personal para el que se les solicitaba, durante el primer intercambio de información, fotografías de cara y cuerpo entero. Según las conversaciones de WhatsApp a las que ha accedido elDiario.es, se pactaba la contratación sin entrevista personal.