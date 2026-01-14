Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias relatan humillaciones, coacciones para realizar tríos y penetraciones no consentidas

Las denuncias contra Julio Iglesias dividen a los políticos: de pedir "que no haya impunidad" a poner el foco en la corrupción

Compartir







Las dos mujeres que han denunciado al cantante Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presunto acoso y agresión sexual en 2021, buscan que otras que han vivido esta situación, también lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo. Así lo explica Amnistía Internacional en un comunicado sobre el caso que está sacudiendo a la opinión pública y que abre a un 'MeToo' de las exempleadas del famoso cantante español.

La denuncia de estas mujeres, representadas por Women's Link, recoge testimonios de "múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica—" realizadas por Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021", mientras las víctimas "laboraban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas", según el texto de Amnistía Internacional que ha hecho público EFE.

"El denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

El 5 de enero, continúa la nota de AI, "se pusieron en conocimiento de la Fiscalía hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores".

La ONG refiere que durante unos cinco años, las denunciantes "no hablaron de lo sucedido por temor a represalias profesionales, a la falta de canales seguros de denuncia y a una cultura que históricamente ha desestimado y desacreditado las voces de las sobrevivientes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las tres razones para denunciar a Julio Iglesias

Una de las trabajadoras denunciantes afirma, según el comunicado de AI en su nota que: "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma: por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país [República Dominicana]: para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias”.

El objetivo de la otra denunciante "es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De acuerdo con los testimonios, añade AI en su comunicado, "sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado". Tras conocer los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue.

“La violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras remuneradas del hogar es una grave violación de derechos humanos. La falta de protección efectiva coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que los Estados no pueden seguir ignorando”, según señala Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España.

La apertura de las diligencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se conocen el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los medios eldiario.es y Univisión Noticias, autores de la investigación periodística, han contrastado los testimonios de las dos supuestas víctimas, con entrevistas a profesionales que las atendieron de sus secuelas psicológicas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el cantante.

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias han aportado documentos, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Ellas han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas mujeres describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las extrabajadoras, denunciantes, se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror", donde el cantante (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo,

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

La investigación realizada por cinco periodistas, aclara que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos de contacto para que aporte su versión, así como tampoco sus representantes legales. La Agencia EFE también ha tratado, sin éxito, de ponerse en contacto con el entorno de Julio Iglesias.