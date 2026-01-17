Lorena Castell, jurado de 'Got Talent' vive en el centro de Madrid con vistas sobre el skyline de la ciudad

MadridLorena Castell, jurado de 'Got Talent', es catalana de nacimiento, pero desde hace años Madrid se ha convertido en su hogar. La presentadora ha sabido encontrar en la capital un equilibrio perfecto entre vida profesional y personal, y eso se refleja claramente en la casa en la que vive junto a su hijo Río. Un piso céntrico, luminoso y con unas vistas privilegiadas que miran directamente a la catedral de la Almudena y al skyline madrileño, donde la ciudad se cuela por las ventanas de una casa muy funcional y que respira vida por todos sus rincones.

Una terraza con vistas insuperables

Si hay un espacio que define la casa de Lorena Castell, jurado de 'Got Talent', es sin duda la terraza. Un rincón privilegiado desde el que se puede contemplar la catedral de la Almudena y parte del skyline de Madrid, una panorámica difícil de igualar. Además, también son sus vistas desde la ducha.

La terraza es amplia, abierta y muy luminosa. Durante los meses de primavera y verano se convierte en el corazón de la casa, el lugar donde transcurre gran parte de la vida diaria. Lorena la utiliza para relajarse, para compartir comidas y charlas interminables con amigos, para pasar tiempo de calidad con su hijo Río y también para hacer deporte. Es un espacio versátil, pensado para adaptarse a distintos momentos y necesidades.

El mobiliario es sencillo y funcional, con predominio de muebles de madera que aportan calidez y naturalidad. Las luces de colores, colocadas estratégicamente, aportan un aire festivo y desenfadado cuando cae la noche. Al encenderse, la terraza se transforma y adquiere una atmósfera acogedora, perfecta para las noches de verano.

El salón comedor: funcional y acogedor

El salón comedor de la casa de la presentadora es otro de los grandes protagonistas de la casa. Se trata de una estancia amplia, luminosa y muy bien conectada con el exterior gracias a sus grandes ventanales, que dan a una de las calles más céntricas de Madrid. La luz natural entra sin dificultad durante todo el día, realzando los materiales y colores elegidos. El suelo hidráulico marca el carácter del espacio desde el primer momento. Sus dibujos aportan personalidad y un guiño a lo tradicional, creando un interesante contraste con los muebles de estilo vintage y las piezas más actuales.

El sofá es uno de los elementos centrales de la estancia, grande, cómodo y en tonos beige, pensado para el descanso y para compartir. La alfombra de pelo en tonos claros aporta aún más calidez y suavidad, además de resultar muy agradable para jugar en el suelo con su hijo Río. Las plantas tienen un papel importante en la decoración del salón, así como los espejos.

El comedor es uno de los espacios con más carácter del piso, gracias a sus vistas impresionantes y a una decoración que invita a compartir. Ubicado junto a grandes ventanales, el comedor se abre a la ciudad y permite disfrutar de unas vistas inigualables. La gran mesa vintage es la protagonista indiscutible del espacio, una pieza con historia pensada para reunir a amigos y familia alrededor de ella. A su alrededor, sillas de distintos colores aportan un aire desenfadado y creativo, rompiendo con la uniformidad y reflejando una forma de entender la decoración libre y personal.

Cuando cae la noche, Lorena Castell disfruta jugando con luces de colores, creando diferentes ambientes según el momento. El salón comedor se transforma entonces en un espacio más íntimo y acogedor, perfecto para relajarse o recibir visitas.

La cocina: pequeña, antigua y perfectamente equipada

La cocina de la casa es un reflejo de muchos pisos antiguos del centro de Madrid, pequeña, estrecha y con un encanto especial. Una estancia práctica, donde cada centímetro está bien aprovechado. Los armarios ofrecen el espacio justo de almacenaje, y los electrodomésticos necesarios están integrados de forma funcional. Es una cocina pensada para el día a día, para preparar comidas sencillas y saludables, sin complicaciones.

A pesar de su tamaño, la cocina es luminosa y agradable. Es un espacio suficiente para la rutina diaria, donde Lorena Castella puede cocinar tranquila mientras comparte momentos con su hijo.

El cuarto de Río, una habitación que crece con él

El dormitorio de Río, el hijo del jurado de 'Got Talent' es, sin duda, uno de los espacios más especiales de la casa. Un cuarto luminoso, alegre y lleno de imaginación, diseñado para acompañar al pequeño en su crecimiento. Inspirado en la selva, el espacio cuenta con dinosaurios como protagonistas, creando un ambiente divertido y estimulante. La habitación ha sido pensada para evolucionar con la edad de Río.

Una habitación flexible que se adapta a sus intereses y necesidades. La litera es uno de los elementos clave: en la parte superior se encuentra la cama, mientras que debajo se ha creado una zona de juego que invita a la creatividad. Uno de los detalles más llamativos es el columpio incluido en la parte de debajo de la litera.

El ascensor: un rincón con historia y mucho encanto

La casa de Lorena Castell se ubica en un edificio antiguo que conserva un ascensor de madera con espejos. Un detalle lleno de encanto que conecta con la historia del inmueble y que aporta un toque muy especial al día a día. Este ascensor se ha convertido en un escenario recurrente para algunas de las fotos que Lorena comparte en redes sociales, ya sea al salir o al volver a casa. Los espejos, la madera y la luz crean un ambiente único, casi cinematográfico, que encaja a la perfección con su estilo natural y cercano de la presentadora.

Más allá de lo estético, el ascensor es un recordatorio del carácter del edificio y de la vida en los pisos antiguos del centro de Madrid. Un elemento funcional que, sin buscarlo, se ha transformado en un pequeño icono personal dentro de su rutina diaria.