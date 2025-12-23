El mensaje del jurado de 'Got Talent' a los futuros participantes: "Da el paso y triunfa"

telecinco.es 23 DIC 2025 - 15:07h.

Carlos Latre, Lorena Castell, Risto Mejide y Paula Echevarría serán jurado en 'Got Talent'

Vuelven las ganas, vuelve la pasión, vuelve el miedo, vuelve 'Got Talent': muy pronto, estreno en Telecinco

Compartir







La nueva edición de ‘Got Talent’ está a punto de estrenarse en Telecinco y estamos seguros de que a los nuevos participantes les vendría bien algún que otro consejo. Van a tener que ponerse frente a un jurado experto y dar con la clave para enamorarlos no va a ser tarea fácil.

Santi Millán tiene claro que es toda una “oportunidad” el participar en este espectacular show: “Es tu momento”, mientras que Lorena Castell anima a los participantes a que sean valientes: “No lo pienses, da el paso y triunfa”.

Pero esos no los únicos mensajes que ha mandado el jurado a los futuros participantes. Carlos Latre se ha pronunciado con unas bonitas palabras: “Solo quiero verte triunfar y que me emociones”, mientras que Risto Mejide ha declarado: “A lo mejor no es que no tengas talento, es que no lo has sabido encontrar”.

Queda muy poco para que arranque la nueva edición del que es uno de los programas de talento más importantes de la televisión. ¿Te lo vas a perder? ‘Got Talent’, muy pronto en Telecinco.