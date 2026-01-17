Carlos Otero 17 ENE 2026 - 10:00h.

La sevillana y nueva ilusión de Noel Bayarri fue la primera modelo plus size en desfilar para Victoria Secret



El concursante de 'Supervivientes' y tronista emblemático de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Noel Bayarri, ha compartido en los últimos días nuevas stories junto a Lorena Durán. El canario confirma así que tiene algo más que una "amistad especial" con la maniquí, a la que aprovechamos para conocer en profundidad.

Fue la primera modelo plus-size de Victoria’s Secret

La nueva conquista de Bayarri, con quien llevaría más de tres meses —sus primeras imágenes juntos datan del mes de noviembre— tiene 32 años. Nacida en Sevilla en 1993, estudió y trabajó como técnica en un laboratorio químico, pero terminó despuntando en el mundo de la moda en el ámbito de las modelos curvy.

Según comentó ella misma en varias entrevistas, comenzó a modelar a los 17 años como maniquí plus-size y rápidamente se hizo un hueco en el mundo de la imagen. Ha trabajado para marcas internacionales y en 2019 pasó a la historia al convertirse en la primera modelo curvy contratada por Victoria’s Secret.

Sin embargo su talla le generó problemas: cuenta que a los 15 años fue diagnosticada con una condición ovárica que requirió cirugía y tratamiento hormonal, lo que cambió su cuerpo de una talla 36 a una 44 en poco tiempo. A pesar de los rechazos iniciales en la industria, persistió y finalmente fue descubierta en Barcelona.

En una intervención en 'Vamos a ver', le contó a Joaquín Prat que sus primeros pasos en el mundo de la moda no fueron fáciles y que su intención es que no se la conozca como una modelo 'curvy', sino como una modelo "de talla normal". "La palabra 'curvy' es para que la palabra gorda no suene tan mal. Me gustaría que se dirigieran a mí de una manera normal, como Lorena Durán. Solo soy una modelo de talla normal", comentó la sevillana.

"En Estados Unidos hay más trabajo porque no se tiene tanto en cuenta la talla, llevan viviendo con ello toda la vida y es un país que va muy adelantado", añadió la joven, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera al otro lado del charco, aunque en España es bastante conocida y puede presumir de contar con 300.000 seguidores en Instagram.

Amiga de Victoria Federica y seguida por Mar Flores

Gracias a su relación, Noel Bayarri entra en el radar de la Casa Real. Entre los amigos VIP de su chica encontramos a la mismísima Victoria Federica. La hija de la infanta Elena no solo sigue sus publicaciones en redes, sino que suele dejar comentarios que evidencian una conexión personal muy auténtica.

No es la única súper VIP que sigue sus andanzas digitales: entre sus seguidores de primer nivel social están también Mar Flores, Patricia Montero y los actores Borja Luna y Miguel Ángel Silvestre. También ha sido una de las invitadas del podcast de Vicky Martín Berrocal.

Más allá de sus vínculos con el famoseo patrio, su huella digital nos permite adentrarnos en otros aspectos de su vida íntima, como su pasión por los universos de fantasía de Harry Potter y Disney. Además, es muy familiar y luce en su tobillo un tatuaje que representa a su madre junto a ella y su hermana.

Su relación con Alejandro Pérez Moro, de 'LIDLT'

Antes de caer en los brazos de Bayarri, Lorena Durán ya estuvo con otro personaje del universo televisivo: el concursante de la sexta temporada de 'La Isla de las Tentaciones', Alejandro Pérez Moro, quien acudió al reality junto a Laura Boado, su novia en aquel momento. Aunque no cayó en la tentación, terminaron la experiencia por separado.

Tras aquello, Alejandro se alejó de los medios hasta que en 2024 hizo pública su relación con Lorena. "Qué bonita la vida porque cuando menos te lo esperas aparece una persona que te llena de luz y te hace volver a creer en el amor. Eres una mujer increíble y me siento el hombre más afortunado del mundo por estar a tu lado", le escribió entonces.