Noel Bayarri, concursante de ‘Supervivientes All Stars’, vive en canarias donde se está haciendo una casa y cuenta con el apoyo de grandes amigos

Así ha cambiado la vida de Noel Bayarri, 10 años después de su participación en 'Supervivientes'

MadridNoel Bayarri, concursante de 'Supervivientes All Stars' siempre se ha mantenido en el candelero, desde sus comienzos en 'MyHyV', se ha abierto camino en las redes sociales, a pesar de su popularidad, se caracteriza por una persona discreta en lo que respecta a su vida más íntima. A pesar de ser uno de los grandes generadores de contenido de nuestro país, ha sabido trazar la línea perfecta entre lo público y lo privado. ¡Nos adentramos en el círculo más personal del superviviente!

La vida sentimental del canario siempre ha estado en el punto de mira, y aunque se ha rumoreado algún que otro romance, nunca los ha confirmado, pues el joven prefiere vivir esas experiencias de forma personal y lejos de los medios. Lo mismo pasa con su familia, siempre los ha mantenido en un segundo plano. Sobre su madre se ha pronunciado en varias ocasiones, siendo una de las personas más importantes para él y aunque no es una relación perfecta, ha evolucionado con el tiempo y le está eternamente agradecido.

El influencer ha encontrado también en la televisión y las redes sociales amistades y conexiones muy especiales. Con Víctor Enguídanos, de 'MyHyV' comparte confidencias personales; con Natalia Beciu compañera de del podcast 'Te entiendo, bro' comparte proyectos profesionales y una fuerte amistad. Además, su presencia en eventos de moda junto a influencers como Laura Ramírez y Ornella Forcellati subraya su conexión con el lifestyle canario. Este equilibrio entre mostrar y proteger su privacidad le permite mantener a buen recaudo su vida más íntima priorizando sus labores como influencer.

Noel Bayarri y su madre

Noel Bayarri, concursante de 'Supervivientes All Stars', siempre ha sido muy celoso de su intimidad a pesar de contar su vida en redes sociales. La relación con su madre ha evolucionado con el tiempo. Por ella siente una profunda admiración y agradecimiento. En 2018 emocionaba a sus seguidores con unas preciosas palabras a su madre por el día de la madre. "Yo tuve suerte de criarme con una super mujer, una luchadora, una trabajadora que no paraba de darme amor y que todavía lo hace". Además, muy emocionado aseguraba que los valores que tiene son gracias a ella: "mami muchas gracias por educarme así y mucha suerte hoy, mucho ánimo hoy que sé que estarás la primera en la manifestación".

En 2023, volvía a hablar de la relación con su madre en 'Te entiendo, bro', en aquel momento no tuvo problemas en reconocer que su vínculo familiar no siempre fue del todo saludable, explicando que a menudo su forma de comportarse se originó en ese entorno, aunque sin culparla. Además, reveló que está trabajando esos temas personalmente en terapia.

"Tengo una relación muy buena, muy muy cercana. Si es verdad que mi manera de comportarme muchas veces viene de una… sin culpabilizar a mi madre ni mucho menos, viene de una manera de tratarnos que teníamos no muy sana y que yo he arrastrado", aseguraba en el podcast.

'Villa Mojo', su proyecto más ambicioso en Canarias

'Villa Mojo' es la casa que Noel Bayarri se está construyendo tras dar un giro a su vida profesional y personal, Un proyecto muy personal y clave en su vida, que muestra su amor por su tierra natal. El canario aseguró en redes sociales: "Estoy bastante contento, me acabo de comprar un terreno, se viene Villa Mojo. Ya les iré contando... estoy muy ilusionado y también cagado. Denme ánimos porque el dinero ya está". Con estas palabras, el influencer reflejó su entusiasmo por su futura nueva morada.

'Villa Mojo', como así la va a bautizar por su apodo "Mojo picón", que refleja su personalidad pícara, divertida y auténtica, es uno de sus proyectos más personales del momento, aunque todo apunta que va para largo.

Siempre muy bien rodeado: sus amigos famosos e influencers

Noel Bayarri, es un apasionado de los viajes y actividades al aire libre, pero su vida no sería la misma sin sus amigos. Las redes sociales y los programas de televisión en los que ha participado le han brindado la oportunidad de hacer grandes amigos. Con Víctor Enguídanos, de 'MyHyV', mantiene una estrecha relación que va más allá de viajes, risas y cenas. Son el uno para el otro todo un apoyo emocional fundamental.

Diego Matamoros, Tote Fernández y Jay Mengeli, son además de compañeros de 'Te entiendo, bro', son también una parte muy importante de su vida. Al igual que Natalia Beciu, o los modelos Xavier Serrano o Juan Betancourt, quienes le deseaban lo mejor en 'Supervivientes All Stars' en un storie en Instagram.

Con todos ellos comparte su entusiasmo por viajar, bucear y disfrutar de la vida de manera extrovertida y conectada con su entorno.