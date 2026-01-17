Rocío Martín 17 ENE 2026 - 19:05h.

El líder del PSOE ha subido un vídeo a sus redes sociales donde ha compartido con sus seguidores uno de sus planes favoritos

Sánchez ha aprovechado el fin de semana para hacer una escapada a Castilla y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el fin de semana para disfrutar de una de sus pasiones: el ciclismo de montaña de enduro. El líder del PSOE ha subido un vídeo a sus redes sociales donde ha compartido con sus seguidores uno de sus planes favoritos cuando tiene "un hueco libre" los fines de semana.

Así, en el vídeo, Sánchez muestra cómo ha aprovechado el sábado para practicar este particular deporte, una mezcla entre una bicicleta de cross-country y una de descenso: "Hoy estamos en Castilla y León, prácticamente en la linde con la Comunidad de Madrid, y os quería enseñar esta maravilla", ha compartido el político, mostrando a cámara un paisaje totalmente cubierto por la nieve.

"Un sábado diferente: nieve y un paisaje maravilloso"

Tras la introducción, el vídeo muestra distintas imágenes de la travesía que ha recorrido Sánchez con su bicicleta, en lo que él mismo ha calificado como "un sábado diferente: nieve y un paisaje maravilloso", ha titulado junto al vídeo.

"Al final hemos optado por ir por la carretera porque había muchísima nieve y el descenso se puede hacer peligroso por las raíces y todo, así que nada, por la carretera", continúa explicando en el vídeo. Para terminar, ha garantizado a sus seguidores que en otra ocasión mostrará más sobre esta particular disciplina del ciclismo y ha concluido mostrando de nuevo los paisajes nevados de Castilla y León: "No quería dejar de compartir esta maravilla de paisaje".