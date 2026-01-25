La estilista Paloma González ha analizado los mejores y peores looks de la alfombra roja de los Premios Feroz, la antesala de los Goya

'Premios Feroz 2026: 'Los domingos', la gran triunfadora de la noche, mientras que 'Yakarta' y 'Poquita fe' ganan en series

Cada año los Premios Feroz se convierten en la antesala de los Goya y el escaparate perfecto del calendario cultural español. Los galardones, que premian lo mejor del cine y de las series nacionales, en este 2026 han tenido lugar en Pontevedra y hasta allí se ha trasladado Carlota Vázquez.

Y como en cada sarao que se precie, la alfombra roja ha dejado grandes momentazos ya no solo por las declaraciones de algunos de los invitados a los Premios, si no por los looks que han elegido para la fiesta. Paloma González, la estilista oficial de '¡Vaya fama!', ha analizado una vez más los estilismos y lo cierto es que no ha tenido piedad con algunos de ellos:

Los suspensos

"A Oliver Laxe le colocamos en los errores, va hecho un cuadro, parece que le ha pasado un camión por encima del traje, a los Oscar vete elegante, por favor. También suspende Yurena porque parece una flor amarilla gigante, está tremendamente exagerada, suspenso como una casa. No entiendo el look barroco de Vicky Luengo, parece el sofá de mi abuela, este barroquismo está pasado de moda".

Los aprobados

"Milena Smith es mi ganadora sin duda de esta edición de los Feroz, es mega ganadora. A Leticia Dolera la ponemos también en las que aprueban, está guapa, está femenina. A Blanca Soroa la apruebo porque con esa edad es muy difícil encontrar un buen look y ella lo ha hecho, va femenina y guapa. El traje de Eduardo Casanova no me encanta, pero le apruebo por tener personalidad".

La lista completa de ganadores

Mejor película dramática: 'Los domingos'

Mejor película de comedia: 'La cena'

Mejor dirección: Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'

Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'

Mejor actor protagonista: Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'

Mejor actriz de reparto: Nagore Aranburu, por 'Los domingos'

Mejor actor de reparto: Kandido Uranga, por 'Maspalomas'

Premio al mejor guion: Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'

Mejor música original: Kangding Ray, por 'Sirât'

Mejor tráiler: Aitor Tapia, por 'Sirât'

Mejor cartel: Ana Dominguez y Rafa Castañer, por 'Tardes de soledad'

Mejor serie dramática: 'Yakarta'

Mejor serie de comedia: 'Poquita fe'

Mejor actriz protagonista de una serie: Esperanza Pedreño, por 'Poquita fe'

Mejor actor protagonista de una serie: Javier Cámara, por 'Yakarta'

Mejor actriz de reparto de una serie: Julia de Castro, por 'Poquita fe'

Mejor actor de reparto de una serie: Secun de la Rosa, por 'Superstar'

Mejor guion de una serie: Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, por 'Yakarta'

Premio Feroz Audi de Honor: Marta Fernández-Muro