La exasistente de David Beckham ha dado su opinión sobre la crisis de la familia en un documental que se estrena este 1 de febrero en Reino Unido

La familia Beckham reaparece más unida que nunca, y sin Brooklyn, para apoyar a Victoria en plena crisis

La ya clásica familia Beckham sigue copando todo tipo de titulares por su guerra abierta entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David. Y ahora, una inesperada figurada vinculada a ellos se ha pronunciado al respecto. Rebecca Loos, la antigua asistente personal del exfutbolista, ha arremetido contra la diseñadora de moda.

Este próximo domingo, 1 de febrero, se estrena en Reino Unido el documental 'The Beckham Feud: Truth and Lies', en Channel 5, donde se analizará en profundidad las acusaciones que Brooklyn lanzó sobre su familia y la situación en la que se encuentran.

Lo relevante es que ya se han publicado dos clips que muestran a Loos, que saltó a la fama por primera vez en 2004 tras afirmar haber tenido un 'affair' con David Beckham -una acusación siempre negada por el exfutbolista-, dando su opinión sin tapujos.

Ahora, la exniñera ha criticado la actitud de Victoria Beckham en un momento clave: la boda de Brooklyn con Nicola Peltz en 2022, cuando protagonizó un "baile inapropiado" que ahora ha salido a la luz. Según su criterio: "Demuestra una falta de conciencia de los sentimientos de otras personas. Cualquier otra madre habría entendido que esto era incómodo y probablemente habría dicho: 'La mujer más bella de la sala es Nicola'".

Y es que Brooklyn, en su declaración, aseveró: "Mi madre me robó mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación, con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso, mi madre me esperaba para bailar conmigo. Me bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me había sentido tan incómodo ni humillado en mi vida".

Es por ello que Loos considera que "si la madre hubiera bebido demasiadas copas de vino y no hubiera sido capaz de leer el ambiente, tal vez el marido o el padre habrían intervenido y habrían agarrado a Nicola, la habrían hecho girar y luego habrían cambiado de pareja para dejarla bailar, pero no fue así".

En este sentido, la exmodelo ha comparado la situación en la que se encuentran ahora los Beckham con la que vivió ella hace más de 20 años. "De repente, formas parte de una gran guerra de relaciones públicas. En una pequeña medida, esto, por supuesto, confirma lo que dije y manifesté hace 22 años. Brooklyn básicamente está confirmando las relaciones falsas, el valor de la promoción y los patrocinios por encima de todo, y que todo se centra en la marca Beckham, y eso es todo lo que importa», dijo.

Loos ya había expresado en redes que "la verdad siempre sale a la luz", y que estaba contenta de ver a Brooklyn "defendiendo su verdad", ya que sintió "mucha pena por su pobre esposa", en referencia a Peltz.

La guerra de los Beckham

Sus palabras llegan en medio del conflicto familiar que ha dominado la prensa internacional en el último mes, después de que el joven publicara un extenso comunicado acusando a sus padres de ser "controladores y manipuladores", de priorizar la imagen pública y de intentar interferir en su relación con Nicola.

Es llamativo que, en plena guerra familiar, una figura como Loos -que no forma parte del núcleo directo de los Beckham desde hace años- vuelva al primer plano en la prensa británica para criticar, nada menos, que a Victoria y David Beckham, figuras muy queridas y respetadas entre los medios de comunicación de Reino Unido.