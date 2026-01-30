Lorena Romera 30 ENE 2026 - 14:43h.

La ganadora de 'GH' ha recibido una oleada de críticas tras realizarse el dermaplaning en casa

Maite Galdeano comunica una inesperada noticia, que la acerca a Sofía Suescun

Compartir







Sofía Suescun ha recibido una oleada de críticas tras enseñar el tratamiento estético al que se ha sometido en casa. Tal ha sido el aluvión de mensajes que ha recibido la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', también participante de 'Supervivientes All Stars', que se ha visto obligada a defenderse emitiendo un comunicado a través de su perfil de Instagram.

La de Pamplona, de 29 años, compartía un reels en el que enseñaba, paso por paso, cómo se realiza este procedimiento estético desde la comodidad de su casa. El dermaplaning, cada vez más de moda, es un "rasurado facial con navaja que exfolia físicamente la capa más externa de la piel", apuntan desde el centro estético Germaine Goya.

"En esta capa superficial se localizan las células muertas, que son retiradas mediante el raspado de la navaja con movimientos de barrido en la dirección del crecimiento del vello", explican. Así, "la piel facial queda sin pelo y limpia, por lo que permite una mayor penetración de las cremas, regenera la piel y, en consecuencia, queda más brillante y suave".

¿Qué es el dermaplaning?

Sin embargo, existen ciertos riesgos, puesto que la exfoliación mediante dermaplaning es "bastante más agresiva" que las exfoliaciones faciales químicas, por lo que "no se recomienda realizarla más de una vez al mes". Aún con eso, hay especialistas que recomiendan una valoración del tipo de piel.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun hace saltar las alarmas sobre su posible boda con Kiko Jiménez

Es por esto que Sofía Suescun ha recibido una oleada de críticas en esta publicación, en la que solo cuenta los beneficios de realizarse un tratamiento como este. "No os asustéis", comienza señalando, poniendo en preaviso a sus seguidores a mostrar una imagen en la que la vemos afeitándose el vello de la cara. "Desde que hago esto tengo la piel mucho más radiante", ha reconocido la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según la hija de Maite Galdeano, el primer paso es "aplicar aceite para que la cuchilla resbale mejor". Después, "pasar la cuchilla en dirección al crecimiento del pelo, arrastrando el vello y la piel muerta". Al terminar, "limpiar el rostro con espuma o gel, enjugar y secar bien". Otro paso -y opcional- "para la IPL". Por último, "hidratar con una crema, bálsamo o serum".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Profesionales critican los consejos de Sofía Suescun

Pero han sido muchos los que han alertado de los peligros de recomendar esto ante tantos seguidores. "Es muy importante ir a un técnico en cosmetología", "no lo hagáis, sale más vello", "el vello de la cara es hormonal y si le aplicas láser puede estimularlo", o "no es que crezca más, es que la punta se endurece y pincha, eso seguro", le dicen los usuarios de las redes sociales.

Los profesionales, en contra de los consejos de Sofía Suescun

Pero también se han puesto en contacto con ella profesionales en dermatología. "Soy cosmetólogo. Se hace en seco. Con el aceite hay más riesgo que te corte porque resbala mucho. Y el IPL no sé si es buena opción pasártela después... porque la piel está muy sensible en ese momento y pueden salir manchas" o "esto es solo afeitar y queda genial para que el maquillaje se asiente bien a la piel, pero no es un tratamiento. Ojo: tampoco se puede hacer en cualquier tipo de piel. Cuidado, chicas, al intentar hacerlo en casa. He atendido a clientas con cortes y brotes de acné después".

Tras recibir este aluvión de críticas, Sofía Suescun se ha defendido: "Quiero dejar claro que es algo qu eme funciona a mí. Leí sobre ello y tiene muchos beneficios. Obviamente, hay que tener sentido común... Y si tienes alguna enfermedad o brote de acné, hay que acudir a un especialista. Yo estoy encantada".