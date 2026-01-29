Carmen Borrego regresa al plató de 'GH DÚO' tras su estallido en el final de la gala del martes

Jorge Javier Vázquez no puede contener la risa con Carmen Borrego y su enfado con sus compañeros: "¿Han dicho eso?"

La gala del martes, Carmen Borrego pidió abandonar pero sus familiares Terelu Campos y José María Almoguera consiguieron convencerla de que esperase al veredicto de la audiencia el jueves. Sin embargo, su salvación ese mismo día propició que explotara por los aires y asegurase reiteradamente: "¡Me voy!".

Por lo que Jorge Javier Vázquez recibe en plató a la menor de las Campos. "¿Quien me lo iba a decir que ibas a abandonar la primera semana?", le pregunta irónicamente en su esperado reencuentro. Un regreso a plató marcado por la manera en la que la colaboradora se ha disculpado con la audiencia y en el que se ha despedido de sus compañeros, provocando el llanto de Anita Williams.

Las disculpas de Carmen Borrego a la audiencia

El presentador le pregunta a la exconcursante mirándole a los ojos: "¿Cómo puedes tener tanto morro?". Una opinión que no comparte la propia Carmen Borrego: "Si lo hubiese tenido, me hubiese ido a los tres días".

Y aunque la concursante trata de dar sus correspondientes explicaciones y agradecer al público, Jorge Javier reacciona: "¡Si el público no puede contigo!". Momento en el que la exconcursante corrige 'agradecer' por 'pedir perdón'. "¡Arrodíllate por el público!", le pide el presentador.

Ya de rodillas y mirando a cámara, Carmen Borrego dice: "Pido perdón al público que me ha ayudado, me ha votado y les he defraudado y doy las gracias por su apoyo". Sin embargo, Jorge Javier quiere que responda a la gran pregunta: "¿Vas a devolver lo que has ganado en 'GH DÚO'?". "No, ni de coña. La que ha estado tres semanas soy yo, no el público. Tenía que haberme quedado para ganar más dinero, pero he perdido hasta el dinero", responde.

Sin embargo, el presentador no entiende qué es lo que le ha parecido difícil de su estancia en la casa pues asegura: "No te has tomado nada enserio el concurso. Has estado tirada en la cama, no has querido participar en absolutamente nada...". Además, le señala algo que puede haber no tenido en cuenta: "Has sido muy egoísta porque con tu marcha se han quedado sin trabajo tu hermana y tu hijo".

Y, aunque Carmen Borrego insiste en que la convivencia dentro "es muy complicada", Jorge Javier le contesta: "No tienes 15 años. Llevas viendo realities mucho tiempo y has ido a muchos". Sin embargo, ella se vio "fuera de control", por lo que consideró que "lo más justo" para ella era marcharse.

Para redimirse, el presentador le hace una pregunta que considera clave y esa es si "siente vergüenza" o, por el contrario, se lo pasa "todo por el mismísimo": "Me da muchísima vergüenza". Sin embargo, no descarta al 100% volver a participar en otro reality.

Carmen Borrego se despide de sus compañeros y una Anita Williams rota

Llega el momento en el que Carmen Borrego se despide desde plató de sus compañeros, comenzando por Carlos Lozano: "Le voy a dar las gracias porque ha intentado tantas veces que no me vaya... Creo que estás haciendo un concurso estupendo y para mí puedes ser uno de mis ganadores". Unas palabras a las que el concursante reacciona alegrándose de verle feliz: "Es lo más importante".

Continúa con Belén Rodríguez, con quien tuvo sus más y sus menos antes de entrar en el concurso: "Me encanta que hayas cambiado, me encanta que te hayas reconciliado con la casa... Para mí, Belén Rodríguez es una concursante 10, creo que mueve la casa maravillosamente, se conoce el formato perfectamente... Si me preguntas, qué voy a decir yo. Yo prefiero que te quedes ahora que estás arriba".

En cuanto a Cristina, considera que el público tiene que conocerla porque "aunque parezcas lo que no eres, eres una tía muy auténtica". Los siguientes son "los bebés" Manu, Sandra y Juanpi: "Me gustaría que volvieran todos al principio del programa, cuando nos reíamos tanto y cuando lo hemos pasado tan bien". Sin embargo, le dedica unas palabras especiales a Anita, quien las escucha entre lágrimas: "Para mí ha sido la sorpresa de este programa. Que esta pulsera que te prometí dártela, la voy a mandar al programa para que te la lleven porque eres una mujer estupenda".

A Raquel Salazar le confiesa que también está haciendo "muy buen concurso", por lo que la apoyará desde fuera: "Eres muy grande". Por último, "Antonio de mi vida y de mi corazón, qué alegría me ha dado estar en esa casa contigo. Qué alegría das a todos, eres muy auténtico. Te quiero".