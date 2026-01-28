Miguel Salazar Madrid, 28 ENE 2026 - 19:18h.

Los humoristas lideran un apasionante proyecto en el mundo de la abogacía

César y Jorge Cadaval (Los Morancos) llevan medio siglo haciendo reír a los españoles con sus actuaciones llenas de humor e ironía. Sin embargo, detrás de su diversión se esconde una faceta llena de amor que les define: la altruista. Los sevillanos cuentan en 'El tiempo justo' cómo han conseguido ayudar a cientos de familias con la Ley de la Segunda Oportunidad, que prentende dar apoyo a los deudores de buena fe.

El proyecto altruista de Los Morancos

Todo comenzó cuando un amigo suyo, de Barcelona, les explicó qué era este mecanismo legal. Empezaron a investigar, hasya que dieron con un equipo de abogados liderado por Juan Manuel López de Lemus, el gerente de la empresa Libres de Deuda, con la que Los Morancos apoyan a los deudores.

César Cadaval explica en directo en qué consiste su labor. "El deudor de buena fe es la persona a la que le hace falta el dinero", relata. Según relatan, los requisitos pasan por no tener nigún antecedente penal y que la persona interesada en la ayuda no pueda hacer frente a la deuda por pura supervivencia. "Es permitir volver a empezar a todas esas personas", comparten.

"El deudor de corazón es el que no tiene nada a su nombre y lo quiere solucionar. El equipo de abogados los estudia. Si ve que estás así, te ayuda", relata Jorge Cadaval en el programa de Telecinco. Tal y como explica su hermano, el proyecto está siendo para ellos "reconfortante".

Sin embargo, Los Morancos siguen sobre los escenarios alegrando el día a día de todos. Desde el 20 de febrero, todos los fines de semanas estarán en el Teatro Capitol con 'Vota a Antonia'. Los humoristas avanzan en qué consiste la obra. "Antonia se presenta a presidenta con su partido 'El sentido común'. Va a ver a todos los lideres mundiales: a Putin, a Trump, a Milei....", adelantan.