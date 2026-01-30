Actualización del estado de salud de Anita Williams tras sufrir un accidente durante la gala de 'GH DÚO'

GH DÚO 30 ENE 2026 - 15:56h.

Información oficial sobre el estado de salud de Anita Williams, concursante de 'GH DÚO'

La decisión de Anita sobre su regreso a la casa, el domingo en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes': a las 22.00 horas con Ion Aramendi

En la gala de este pasado jueves de 'GH DÚO' se vivía un momento que dejaba preocupados a concursantes y audiencia. Anita Williams, durante el desarrollo de una prueba para conseguir la tan ansiada suite, sufría un aparatoso accidente que le obligaba a ser atendida por el equipo médico del programa.

Jorge Javier Vázquez tranquilizaba a los compañeros de la catalana y a la audiencia explicando lo sucedido:

"Anita ha tenido un percance muy aparatoso. Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano, pero está siendo atendida, ha conservado todos los dedos. Así que, por favor, tranquilidad. Como se ha podido ver, el accidente ha sido muy aparatoso, pero está todo bajo control".

Desde 'GH DÚO' se actualiza el estado de salud de la concursante, explicando que Anita regresará a la casa de Tres Cantos cuando así lo determinen los profesionales de la salud, y siempre y cuando ella misma así lo considere.

Información oficial 'GH DÚO':

"Tras la lesión sufrida ayer durante la gala, Anita está siendo atendida por facultativos médicos, así como por el equipo del programa. Los profesionales de la salud determinarán cuándo es posible su vuelta a la casa, respetándose en última instancia la decisión personal de Anita al respecto".

La decisión de Anita sobre su regreso a la casa, el domingo en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes'

La decisión de Anita Williams sobre su regreso a la casa, salvación múltiple, posicionamientos y un juego de habilidad que podría permitir al grupo recuperar las camas centrarán gran parte de la atención de la nueva entrega de 'GH DÚO. Cuentas Pendientes', el espacio que Ion Aramendi conducirá este domingo 1 de febrero a las 22.00 horas en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, los concursantes recibirán una nueva sanción por los robos de comida que están teniendo lugar en la suite en una noche en la que los dos últimos expulsados, Belén Rodríguez y Mario Jefferson, analizarán en plató su paso por el concurso y podrán despedirse de la casa. Junto a ellos, también estarán John Guts, Carmen Borrego, Terelu Campos, Miguel Frigenti, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Noemí Salazar.