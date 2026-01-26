Celia Molina 26 ENE 2026 - 16:09h.

Kelly, conocida por su participación en el programa 'Acapulco Shore', ha comunicado en redes la muerte de su hija recién nacida

Consciente de que su embarazo era de alto riesgo, ella y su novio decidieron continuar, pero la niña no pudo seguir con vida

La influencer mexicana Kelly Medanie, conocida por su participación en el programa 'Acapulco Shore', ha publicado el vídeo más difícil de toda su vida. Con su última declaración ha respondido a por qué, después de mostrar su barriga de embarazada en múltiples entradas de su perfil, de pronto, dejó de hacer referencia a su bebé. Con mucho dolor, ha comunicado la muerte de su hija, una niña llamada Aura que apenas ha vivido unos meses. Como bien ha explicado Kelly, las complicaciones surgieron en el cuarto mes de embarazo, cuando los médicos ya pusieron en duda las posibilidades de supervivencia de la pequeña:

"Voy a compartir algo muy personal. Honestamente, me cuesta mucho contar esto, pero lo creo muy necesario porque es la primera vez y la última que voy a tocar este tema. Ya ha pasado un tiempo, aunque no muy prolongado, pero voy a comunicarlo porque me gustaría seguir con mi vida, seguir compartiendo contenido, música y haciendo todo lo que amo. Como mucha gente sabe, yo estuve embarazada y tuve a mi bebé conmigo. Desafortunadamente, ella estuvo muy poco tiempo en este plano con nosotros, conmigo y con mi pareja", ha dicho en el vídeo, sin poder contener la lágrimas.

"Tuve el honor de poder coger en brazos a mi hija"

"Hicimos todo lo posible para que ella estuviera bien, yo me cuidé mucho en el embarazo, me hice todos los chequeos, pero en el cuarto mes me dijeron que mi gestación era de alto riesgo y que iba a ser complicado. Aún así, le pusimos todas las ganas y decidimos seguir adelante. Como no sabíamos lo que iba a pasar, nunca hice una revelación del género y dejé de mostrarme en las redes sociales. Era una nena", ha añadido la influencer, con profundo dolor.

"Con todo el dolor de mi corazón, les cuento que yo conocí a mi bebé, que la visitaba a diario porque estaba en la incubadora y tuve el honor de poder cogerla, igual que mi novio, aunque, obviamente ha sido muy difícil verla tan delicada. Estoy agradecida de haber tenido la dicha de ser madre, aunque fuera por poco tiempo. Estoy muy agradecida también por todo lo que esa pequeñita me enseñó. Se llamaba Aura y ya está en el cielo, descansando", ha concluido.

Su testimonio tiene el objetivo de tratar de seguir adelante con su vida (en la medida posible) pues ella entiende que "hemos nacido para tener experiencias. Algunas de ellas nos producirán alegría y otras dolor y es así como tiene que ser", ha dicho, con total madurez. Con este vídeo, resuelve las dudas que puedan tener sus fans sobre lo que le ha ocurrido en las últimas semanas y el por qué llevaba desaparecida desde el mes de noviembre. Por último, Kelly ha expresado su máxima admiración por todas las "madres y padres que están luchando por sacar a sus hijos adelante" y ha pedido respeto en los comentarios de sus próximas publicaciones, pues ya no quiere volver a hablar de su pérdida.