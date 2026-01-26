Celia Molina 26 ENE 2026 - 10:42h.

La Fiscalía de Sinaloa, México, ha comunicado que la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en las redes sociales como 'La Nicholette', ha sido hallada con vida tras ser secuestrada el pasado día 20 de enero de 2026 en un parking de Isla Musalán. Con un escueto comunicado, el día 24, el organismo informó, a través de sus redes sociales, que "agradecen la colaboración ciudadana" y que Nicole "ya ha sido localizada", sin dar más detalles de su rapto ni del lugar en el que ha permanecido privada de su libertad durante cuatro días.

Junto a la comunicación, la Fiscalía ha publicado la información del cartel creado por el protocolo ALBA - el dispositivo mexicano que se activa de forma inmediata para encontrar a mujeres o niñas desaparecidas - donde se describían sus características físicas y cómo iba vestida en el momento de la desaparición. Una información que ya se sabía gracias al vídeo que quedó grabado en la cámara del coche de la influencer, un Tesla Cybertruck del que solía presumir en las redes sociales.

Nicole reapareció en una Iglesias de El Salado

En el vídeo, la joven forcejeaba con tres secuestradores jóvenes - uno de ellos llevaba la cara tapada con un pañuelo -, que la obligaron a subirse a un Toyota de color blanco. Así lo confirmó la Fiscalía al denunciar la desaparición: "De acuerdo con las primeras indagatorias, tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil. En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que señalan a la facción criminal de Los Mayos como responsable de los hechos", decían, en referencia al conocido cártel de Sinaloa.

"Gracias a todos por vuestras oraciones"

Aunque esta información no ha sido confirmada, sí se relacionó con el narcotráfico la tienda montada por la influencer, la 'Nicholette 'Shop', donde comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo Los Chapitos", siendo Guzmán un conocido narcotraficante mexicano que lideró el Cártel de Sinaloa, famoso por sus múltiples fugas y su papel central en el tráfico de drogas que, actualmente, está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Después de que la Fiscalía comunicara su localización en Facebook, la propia Nicole, originaria de Phoenix, Arizona, fue vista en una ceremonia religiosa en una iglesia de la sindicatura de El Salado, donde se crió. Durante el acto, subió al altar y se dirigió a los asistentes para expresar su agradecimiento por las oraciones y el apoyo que recibió mientras estuvo desaparecida. "Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe", declaró con la voz entrecortada. Por el momento, Nicholette no se ha pronunciado en primera persona en sus redes sociales, donde muestra su día a día como modelo y empresaria y donde sus fans esperan una explicación.