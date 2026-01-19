Celia Molina 19 ENE 2026 - 12:48h.

La DJ, que fue la primera española en pinchar en 'Tomorroland', ha comunicado a sus fans los resultados de su última biopsia

Aunque, en principio, los médicos pensaron que tenía un tumor benigno en la médula, finalmente, ha sido diagnosticada de cáncer

Hace cuatro días, la DJ española Beatriz Martínez, conocida en el mundo de la música como 'B Jones', publicó un vídeo desde el hospital en el que anunciaba que los médicos le iban a hacer una biopsia. En principio, ella pensó que el le habían encontrado un tumor benigno en la médula pero, en su última publicación, le ha comunicado a sus fans - también desde la cama del hospital - que, finalmente, padece cáncer. Se trata de un cáncer linfático (un linfoma) y que pronto comenzará un tratamiento con quimioterapia:

"Hola familia, probablemente estoy grabando el vídeo más difícil de vida, pero también el más inspirador. Como sabéis, me hice una biopsia y, aunque parecía que era un tumor benigno, resulta que tengo cáncer. Es un cáncer linfático que voy a superar cien por cien. Ahora, después de la biopsia y de la operación en el cuello, tengo que estar recuperándome y se me está curando bien. De momento, me siento fuerte", ha dicho en el vídeo en el que daba la dura noticia.

"La enfermedad es parte de la vida"

La DJ, que fue la primera española en actuar en el escenario del festival 'Tomorrowland' y que ha colaborado con artistas como David Guetta, ha explicado también los pasos que debe seguir a partir de ahora: "Después voy a empezar con la quimioterapia, que parece que va a ser agresiva, pero vosotros sabéis que yo puedo con ello. Quiero afrontar la enfermedad con la mejor actitud posible pero, para eso, os necesito. Al final, esto es parte de la vida. Ahora me ha tocado a mí pero hay mucha gente sufriendo por esto. Mi plan es seguir con la música y quiero que la bailéis y la disfrutéis hasta que yo pueda volver a la cabina", ha concluido en su vídeo.

De hecho, hacía muy pocos días, la artista había presentado su nuevo tema, 'Glow up', que parece que "escribió sabiendo lo que le iba a ocurrir". Beatriz ha insistido en que, aunque el año no ha empezado en absoluto como ella había deseado, seguirá "haciendo música", pues su profesión será su mayor refugio en estos delicados momentos.

Sus seguidores le han mostrado todo su apoyo en los comentarios, entre los que destaca el de @mamasevaalaguerra, la cuenta de la influencer Cristina Inés que, en octubre de 2025, anunció que padecía cáncer de nuevo, tras haber perdido a su hija por la misma enfermedad. "Un abrazo fuerte", le ha escrito la creadora de contenido, así como otros usuarios se han quedado impactados con la noticia: "Que noticia tan dura", "Eres un ejemplo de valentía y humildad", "Saldrás de este bache" o "Este cáncer será solo una batalla más de las que ya has librado", son algunos de los mensajes de ánimo que le han dejado.