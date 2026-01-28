Alberto Rosa 28 ENE 2026 - 18:31h.

La actriz de 'Juego de Tronos' cumplirá en octubre 40 años, una edad para la que "no está preparada"

La actriz británica Emilia Clarke está va a cumplir 40 años este 2026. Un tema del que la intérprete de 'Juego de Tronos' se niega aceptar todavía. "No estoy lista", dijo Clarke a la revista 'People'. En cambio, cuenta que planea seguir disfrutando de sus 39 años "al menos durante los próximos dos años". Como ella misma afirma, "me queda una buena década de 39 años".

También añade que los 40 es una edad para que simplemente "no está preparada". "No quiero reconocer que es un número", asegura la exestrella de 'Juego de Tronos'. "Estoy segura de que estaré bien, todo irá bien. Voy a ser genial", dijo a la revista estadounidense.

Mientras, Clarke celebra el lanzamiento de su nuevo proyecto Peacock's PONIES , en el que ella y Haley Lu Richardson son dos viudas que convencen a la CIA para que les permita ser agentes en el Moscú de la era soviética después de que sus maridos hayan sido asesinados misteriosamente.

El 30 cumpleaños durante el rodaje de 'Juego de tronos'

La serie marca el primer papel principal de Clarke en televisión desde que 'Juego de tronos' terminara en 2019. También explicó por qué es la manera perfecta de regresar a la pequeña pantalla. "El guion era innegable. Poder ampliar el elenco y que Haley fuera mi hermana y mi cómplice..." La actriz celebró su último gran cumpleaños en 2016, cuando rodaba 'Juego de tronos', Cumplió 30 años y lo celebró con una divertida foto en Instagram junto a Bob Esponja y Dora la exploradora.

En los siete años transcurridos desde que terminó su etapa como Targaryen, Clarke ha sido sincera sobre lo difícil que puede ser procesar la experiencia del "relámpago" que fue 'Game of Thrones'." Cuanto más me alejo de 'Juego de Tronos' , más puedo cuantificarlo ", declaró a 'People' en 2024. "Cuando empecé, no sabías lo que hacías, no sabías qué te rodeaba y no sabías en qué participabas".