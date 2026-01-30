Celia Molina 30 ENE 2026 - 15:34h.

El artista mexicano, conocido como 'El Chino del Rancho', mantuvo una pelea en un bar con un policía y éste le disparó en el tórax

Tras pasar once días hospitalizado, ha muerto este 30 de enero y el policía implicado ha sido inmediatamente retirado de su cargo

El hermano del cantante mexicano Óscar Alvarado, conocido popularmente como 'El Chino del Rancho', ha comunicado en las redes sociales su triste fallecimiento a los 34 años de edad. Nacido en Durango, este artista, que comenzó a cantar en la adolescencia y ahora trabajaba de forma independiente, ha muerto este 30 de enero de 2026 tras pasar once días hospitalizado por haber recibido varios disparos en la puerta de un bar.

Según informa la prensa local, el crimen se cometió a la salida del 'Salón Monterrey', ubicado en su ciudad natal. Los medios mexicanos identificaron al presunto agresor como Jesús Evodio, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango. Según los testigos, la pelea se produjo después de que Óscar actuara en el local, comenzando así un enfrentamiento con el policía quien, inicialmente, "estaba de vacaciones e iba desarmado y sin escolta". Sin embargo, parece que este agente salió durante unos minutos, volvió armado al bar y disparó varias veces contra el cantante mexicano.

"Se nos fue mi hermano carnal, Óscar Alvarado"

Las tres balas que le incrustó en el tórax le causaron gravísimas heridas por las que fue trasladado al hospital y, tras pasar once días en cuidados intensivos, ha terminado perdiendo la vida. "No tengo palabras para describir lo que siento. Mi hermano, mi carnal, mi cocalina, mi Oscar descansa en paz. No lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mí, mi rey, la vida jamás se verá igual para mi, te fuiste con la jefa, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Oscar Alvarado", ha dicho su hermano en su cuenta de Instagram para informar del deceso.

Los testigos también afirmaron que fue la esposa del cantante quien lo trasladó de inmediato al hospital en un intento por salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una investigación y aseguró material videográfico como parte del proceso para esclarecer los hechos. El policía implicado fue inmediatamente retirado de su cargo y tendrá que presentarse próximamente ante la justicia.

E las semanas previas a los disparos, Óscar había anunciado con orgullo en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Pronto regreso”, una canción dedicada a los migrantes que buscan oportunidades en Estados Unidos. El propio artista explicó en una entrevista transmitida en 'Video Rola' que el tema surgió de su experiencia personal migrando, y buscaba reconocer el esfuerzo de quienes dejan su país por una vida mejor. “Es un proceso muy bonito, empezar el año con trabajo”, expresó. Entre sus planes para este 2026, que había arrancado con tan buen pie, había varios eventos concertados en Guadalajara, un retorno a Durango y actuaciones musicales en Monterrey.