El cantante actuará en la 68º gala de los Premios Grammy que se celebrarán este próximo domingo 1 de febrero en Los Ángeles

Justin Bieber lanza por sorpresa su nuevo álbum tras llegar a un acuerdo con su exmánager sobre su disputa financiera

Confirmado. El cantante Justin Bieber, que en los últimos años ha enfrentado serios problemas de salud física y mental, volverá a cantar en directo en la próxima gala de los Grammy 2026, que tendrá lugar este domingo 1 de febrero en el 'Crypto.com Arena' de Los Ángeles. La Academia de la Grabación ha anunciado a bombo y platillo el regreso del autor de 'Sorry', pues éste lleva desde el 2022 sin subirse a un escenario. Su última actuación fue junto a Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción ‘Peaches’, según recuerda la agencia EFE.

Fue en 2022 cuando comenzó el declive de este artista, que había alcanzado la fama mundial con éxitos como 'Love Yourself', al ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, un virus que le provocó una parálisis parcial en el rostro, por la que decidió retirarse temporalmente de la vida pública. Durante todo este tiempo, además, ha hecho preocupantes declaraciones sobre su salud mental a través de las redes sociales, en las que aseguraba que estaba "roto" y que afrontaba problemas de "ira" en su interior. Incluso su madre llegó a pedir en las redes que sus fans rezaran por él, haciendo que saltaran todas las alarmas sobre su verdadero estado.

Cantará junto a Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Post Malone

Tras mostrarse en público fumando marihuana, él mismo tuvo que salir a desmentir que tuviera problemas con las drogas. Y, ahora que ha sacado un nuevo disco, parece que la estabilidad familiar y laboral de Justin se consolida. En los Grammy 2026, aspira a cuatro galardones, incluido álbum del año (‘Swag’), mejor interpretación pop solista (‘DAISIES’), mejor álbum vocal pop (‘Swag’) y mejor interpretación de R&B (‘YUKON’). Toda una inyección de energía para su esperadísimo regreso a la música.

El rapero Kendrick Lamar, el favorito de la noche

La Academia también ha confirmado esta semana la actuación de Lady Gaga en la flamante gala, tras recibir siete nominaciones entre las que destacan las categorías de grabación y canción del año por el tema ‘Abracadabra’ o álbum del año por su trabajo ‘Mayhem’. Recientemente, Gaga lanzó el teaser de un anuncio que se emitirá durante la Super Bowl del 8 de febrero para las compañías estadounidenses de bienes raíces y préstamos hipotecarios Redfin y Rocket, en el que versiona el tema principal de la serie ‘Mister Rogers’ Neighborhood’. Además, en su último concierto en Tokio, esta artista ha condenado las reprobables acciones del ICE en Estados Unidos, uniéndose a otros personajes famosos que se están postulando en contra de la violencia de este organismo.

Además de Lady Gaga y Justin Bieber, Sabrina Carpenter interpretará algunos de sus temas más conocidos en el escenario del 'Crypto.com Arena' por segundo año consecutivo. Addison Rae, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Slash, SOMBR y 'The Marías' también formarán parte de las actuaciones de una ceremonia que será retransmitida en vivo por la CBS y en la que Kendrick Lamar, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno y Bad Bunny, que opta a seis estatuillas, son los grandes favoritos.