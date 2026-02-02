El accidente se produjo después de que el músico malagueño saltara desde una plataforma sobre el escenario

Delaossa se pronuncia tras caer desde 20 metros de altura tras un fallo en su concierto: "Gracias Madrid, os quiero"

"Feliz y contento", aunque tenga que llevar el brazo "en cabestrillo para varias semanas", se encuentra este lunes el artista Delaossa tras la grave caída desde una gran altura que sufrió el sábado durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid. El accidente se produjo después de que el músico malagueño saltara desde una plataforma sobre el escenario y fallara el mecanismo de sujeción que debía controlar el descenso.

Afortunadamente solo sufrió contusiones y se le salió un hombro, que le volvieron a colocar los sanitarios que lo retiraron del escenario. De hecho, decidió reaparecer poco después y continuar el concierto, tras el que publicó fotografías en redes sociales fumando relajado en una silla de ruedas para transmitir tranquilidad.

Delaossa, contento porque "lo que pudo ser una locura acabara siendo algo épico"

El artista está contento porque "lo que pudo ser una locura acabara siendo algo épico", según declaraciones a EFE de su oficina de prensa, que ha precisado que la caída no fue desde 20 metros de altura como se ha señalado.

"Ahora mismo está bien y contento, pero tendrá que llevar el cabestrillo durante varias semanas", han asegurado desde su entorno.

Delaossa, cuyo nombre real es Daniel Martínez de la Ossa (Málaga, 1993), es uno de los raperos de mayor éxito del panorama nacional y en la actualidad presenta en vivo su reciente último trabajo y el tercero de su carrera, 'La madrugá', que llegó al número 2 en España y está certificado como disco de oro.