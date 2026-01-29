La artista catalana Rosalía ha aparecido este jueves por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona

La emoción de Gemma Cuervo al escuchar por primera vez ‘LUX’ de Rosalía: "Es ternura pura"

Compartir







La artista catalana Rosalía ha aparecido este jueves por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona, en una breve actuación en la que ha cantado 'La Perla' y ha agradecido a la organización la invitación a la velada.

Este concierto solidario, en el que además han actuado artistas como Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o la palestina Lina Makoul, ha contado también con la participación de figuras como Pep Guardiola o Eduard Fernández.

PUEDE INTERESARTE Las fotos de Rosalía con Loli Bahía de la mano por las calles de París de las que todo el mundo habla

En su breve irrupción, Rosalía ha dejado una preciosa versión de 'La perla' acompañada por cinco músicos, y, sin la necesidad de lanzar ningún lema contundente, ha dejado claro su posicionamiento en cuanto al genocidio que se está viviendo hoy en Palestina.

Todos los beneficios del concierto se destinarán a impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania, canalizados a través del PPAN (Palestinian Performing Arts Network) y centros culturales independientes como el Lajee Center (Camp de Refugiados de Aida) y el Dar Qandeel (Tulkarem).

PUEDE INTERESARTE Aún se pueden comprar entradas para la gira de Rosalía de forma oficial: quedan pocas existencias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros asistentes del concierto

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha abierto este jueves el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona con una petición de dar un paso adelante: "Tenemos que no mirar hacia otro lado e implicarnos".

En la introducción del concierto, el entrenador catalán, con pañuelo palestino, ha recordado que cuando ve imágenes de niños en Gaza entre los escombros piensa: "Los hemos dejado solos y abandonados", mientras que los poderosos están en sus casas, ha dicho.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ha afirmado que las bombas "quieren provocar silencios" ante lo que ha dicho que hay que dar un paso adelante, y ha dicho que cada sonido del concierto recordará no perder la memoria de décadas de falta de libertad del pueblo palestino. Guardiola ha enfatizado la historia de Barcelona con iniciativas como 'Volem acollir' o la más reciente Flotilla de la Libertad, y ha dicho ante el concierto que "todo esto va de humanidad, que es lo que no pasa en Palestina".

Como preludio al concierto, ha habido una actuación de Sol Band y una conversación entre el actor Eduard Fernández y el palestino Kayed Hammad, quien ha explicado que en Gaza los drones no abandonan el cielo y "no hay un metro cuadrado seguro".

El actor Eduard Fernández ha asegurado que el concierto-manifiesto es una "respuesta desde la cultura y con la cultura como herramienta", un aspecto con el que ha coincidido Kayed Hammad.