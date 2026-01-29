Coque Malla se lanza al teatro como Macky Navaja y reaviva la crítica feroz de La ópera de los tres centavos

Se trata de una crítica vigente al capitalismo que recorrerá los teatros de España

Uno de los cantantes más queridos de nuestro país y líder de Los Ronaldos, Coque Malla, se sube por primera vez a las tablas para meterse en la piel de Macky Navaja. El músico afronta el reto con la seguridad que le da toda una vida sobre los escenarios, un bagaje que, según él mismo reconoce, ha sido clave para lanzarse a esta nueva aventura teatral.

"No tengo experiencia en el teatro, pero sí mucha en el escenario, y eso es un buen atajo”, confiesa

Con La ópera de los tres centavos, de Bertolt Brecht, Malla encarna al mítico Mack the Knife, un personaje que siempre le ha fascinado por su vinculación con el universo de los bajos fondos, un imaginario muy presente también en su trayectoria musical, como ya demostró con su versión de Pedro Navaja. El artista asegura haber abordado el papel con “ganas, fuerza y seguridad”, atraído por lo que representa: “algo muy universal y muy profundo del alma humana”.

Un sugerente montaje que inicia ahora una amplia gira por distintos teatros de toda España, llevando al público una propuesta tan provocadora como actual

La obra, una crítica mordaz al capitalismo, mantiene intacta su vigencia casi un siglo después de su estreno. “Es un momento muy importante para releer a Brecht”, señala Malla, convencido de que el texto dialoga de forma directa con la sociedad contemporánea.