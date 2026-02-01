El cantante siguió el concierto en Madrid hasta el final a pesar de acabar con una grave fractura

Rosalía aparece por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina en el Palau de Sant Jordi, Barcelona

Compartir







El rapero Delaossa, que se encuentra de gira con su álbum La Madrugá, se ha dislocado el hombro tras caer de 20 metros de altura durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid. A pesar de acabar con una grave fractura, el cantante siguió el espectáculo.

Delaossa se ha pronunciado en redes sociales con una foto en la que aparece con el hombro en un cabestrillo y en silla de ruedas. "Gracias Madrid, os quiero", ha escrito en la descripción de la publicación.

PUEDE INTERESARTE Coque Malla se lanza al teatro como Macky Navaja y reaviva la crítica feroz de La ópera de los tres centavos

El mecanismo falló durante el salto de 20 metros de altura

El rapero presentaba su nuevo álbum en el Movistar Arena, un proyecto muy ambicioso y personal. El artista urbano es conocido por sus puestas en escena, por lo que todo el mundo esperaba sorpresas durante el espectáculo. En un momento del concierto, Delaossa se dispuso a dar un salto desde una estructura a unos 20 metros de altura con un arnés de seguridad.

Pero el mecanismo falló en el momento del salto, el cantante cayó contra el suelo y todo el Movistar Arena enmudeció. El rapero se quedó tendido en el suelo mientras su equipo técnico y los sanitarios acudían a atenderlo. Después de unos minutos, que se hicieron eternos para los asistentes, el cantante salió del escenario por su propio pie visiblemente dolorido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La organización confirmó que el rapero se había dislocado el hombro y tenía contusiones en un costado. Aunque, para sorpresa de todos, Delaossa volvió a aparecer sobre el escenario con el brazo en cabestrillo para continuar con su concierto. "No me voy a ir sin terminar esto", dijo. Sus miles de seguidores comenzaron a gritar y el show continuó hasta el final.

Las redes sociales ya se han llenado de vídeos de los asistentes al concierto que grabaron, sin saberlo en ese momento, la caída del artista.