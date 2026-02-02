Alberto Rosa 02 FEB 2026 - 19:33h.

La artista quiso dedicar un momento de su función a una de las víctimas del accidente, que iba a acudir al espectáculo

Adamuz, el pueblo que no quiere ser recordado solo por la tragedia de los trenes: "Que se nos conozca por cosas bonitas"

La actriz asturiana Beatriz Rico ha protagonizado este fin de semana un emotivo homenaje a una de las 46 víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz. La artista, que se encuentra de gira con su monólogo ‘Pepa, no me des tormento’, quiso tener un emotivo gesto al enterarse de que una de de las dos butacad vacías en la sala pertenecí a Javi, que perdió la vida en el accidente ferroviario.

La otra butaca era de su mujer, Geni, que no acudió. “Anoche había 2 butacas vacías. Solo 2, en la fila 3. Antes de empezar la función me explicaron que esas entradas las habían comprado Javi y su mujer, Geni. Javi falleció en el terrible accidente de Adamuz”, comenzó escribiendo.

“Así que, en un momento dado, paramos la función, miramos esas butacas vacías y le dedicamos la función a Javi. Y le mandamos toda la energía de un teatro lleno (es mucha, creedme) a Geni, para que encuentre la fuerza para tirar p,adelante”, explicó.

“El aplauso fue largo, muy largo. Podía haber durado minutos si yo no empiezo a hablar, y me costó, porque no era la única con una pelota enorme atravesada en la garganta”, explicó en el tuit en el que adjuntó una imagen del teatro lleno aplaudiendo su espectáculo.

“Luego retomamos, ya sabes, ‘show must go on’. Pero durante unos minutos esas butacas vacías fueron protagonistas capaces de hablar, transmitir y conmovernos hasta ponernos la piel de gallina”, continuó.“El teatro. La vida. La muerte. Y todos fuimos uno. Y dentro de la tragedia, nació un momento bonito y único. Y la función dedicada a Javi salió perfecta. No les podíamos dar menos”, sentenció.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de apoyo y elogios a la artista. “Que Grande Beatriz lo más importante es honrar a los nuestros mil aplausos para ti y toda la función”, escribe Iñaki. La artista también ha aclarado en una respuesta al tuit que la foto corresponde a los aplausos del final del espectáculo. “El pequeño homenaje se hizo con el patio de butacas a oscuras, un foco en el escenario y absoluto ambiente de recogimiento y respeto”, señala la actriz.