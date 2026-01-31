La alta velocidad se encuentra suspendida desde que el pasado día 18 de enero

CórdobaLos trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular avanzan en Adamuz (Córdoba) con el objetivo de retomar la alta velocidad lo antes posible, mientras prosigue la investigación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la seguridad del ferrocarril.

La alta velocidad se encuentra suspendida desde que el pasado día 18 un tren Iryo descarrilara y colisionara con un tren Alvia, un accidente que ha provocado el fallecimiento de 46 personas, tras la muerte este viernes de una mujer que se encontraba en la UCI desde ese domingo.

El objetivo: retomar la circulación el sábado 7

Una veintena de vehículos y unos cuarenta técnicos del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, se encuentran sobre el terreno, con el objetivo, según explicó Puente, de retomar la circulación con Andalucía el sábado 7, si bien advirtió de que la fecha no era definitiva y la meteorología podía adelantar o retrasar plazos.

El Ministerio de Transportes detalló este viernes que los primeros trabajos tras la autorización judicial se centraron en la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, además de preparar acopios de los materiales que se emplearán en la reconstrucción.

Asimismo, se desarrollan ya los trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria, con la instalación de anclajes, los conductores eléctricos y otros elementos de soporte de la catenaria.

Desde el día 20, dos días después del accidente, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por el lugar del accidente.

"Lucharemos por saber la verdad"

Más allá de los trabajos, activos desde este viernes, Huelva acogió este jueves la misa funeral por las 46 víctimas -en ese momento eran 45- del accidente, un acto en el que Liliana Sáez, que habló en nombre de las familias, aseguró que lucharán "por saber la verdad", ya que solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará".

Sáez, familiar de una de las víctimas, explicó en un acto presidido por los reyes que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad", a pesar del contexto de una "sociedad polarizada".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este viernes a las familias de las víctimas que las instituciones no las van a dejar solas y que el Estado "no va a mirar a otro lado" y seguirá trabajando "hasta el final" para encontrar respuestas a las preguntas.

Sánchez comparecerá en el Congreso para dar detalles de lo ocurrido en Adamuz y Gelida (Barcelona) el próximo día 11, la última de las tres jornadas en las que el sector ferroviario irá a la huelga para exigir un cambio de modelo y "volver a los estándares de seguridad" en el ferrocarril.

La hipótesis apunta a la soldadura o el defecto del carril

En una comparecencia ante el Senado a petición del PP, Óscar Puente señaló que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta como causas principales del accidente un defecto en el carril o en la soldadura o una combinación de ambas: "Eso es lo que hay que delimitar en este momento", ha puntualizado.

Puente, que acudió al Senado a petición del PP, dio detalles de este siniestro y del accidente de Gelida y el caos ferroviario sufrido en Rodalies, que tiene, admitió, un servicio "pésimo" y anunció más inversión para los próximos ejercicios.

Asimismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció la creación de una comisión de investigación parlamentaria también en el Senado para que se conozca "la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español".