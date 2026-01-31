Esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente

Adamuz, el pueblo que no quiere ser recordado solo por la tragedia de los trenes: "Que se nos conozca por cosas bonitas"

Patricia, de 39 años y procedente de La Palma del Condado, permanecía muy grave en el hospital tras el accidente de Adamuz. Ese día viajaba en el vagón dos del Alvia y volvía de Madrid tras participar en un examen de oposiciones a funcionario de prisiones ese domingo 18 de enero.

Esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente por politraumatismo y afectación en los pulmones, pero este viernes se ha confirmado su fallecimiento. La provincia de Huelva aumenta así a 28 las víctimas mortales ocasionadas por el accidente. Desde el Ayuntamiento de La Palma del Condado se ha decretado tres días de luto oficial.

"La Palma te quiere y siempre te querrá", confiesa la alcaldesa de la localidad

La alcaldesa de la localidad, Rocío Moreno, ha dejado un mensaje en Facebook para mostrar sus condolencias: “Querida Patricia, tus ojos azules se cerraron en la tierra pero se abren al cielo. Gracias por regalarnos tantos momentos bonitos, por derramar en tu familia tanto amor y por la valentía y el coraje que has demostrado en esta vida, que a veces, se vuelve tan injusta y cruel. La Palma te quiere y siempre te querrá. Descansa en paz; aquí permanecerás en nuestro recuerdo y por supuesto, yo te llevaré siempre en mi corazón”.

Desde la Diputación de Huelva también han querido mostrar su apoyo a los familiares de la víctima: “Opositora de Instituciones Penitenciarias, regresaba de un examen cuando aquel día sesgó su vida y sus ilusiones”. El presidente de la diputación, David Toscano Contreras, ha descrito este suceso como "una tragedia que ha dejado una provincia herida, con una huella imposible de borrar, y ha marcado un antes y un después en la vida de muchas familias y de toda una tierra".

"Un dolor que ha cambiado la forma en la que la provincia mira al futuro y que recuerda la importancia de cuidar cada vida, cada familia y cada historia; hoy, más que nunca, es momento de respeto, de memoria y de cercanía real con quienes siguen enfrentando las consecuencias de lo ocurrido", ha resaltado Toscano.

Decretan tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) decreta tres días de luto oficial tras conocerse el fallecimiento de Patricia García Sauci, de 42 años. Su muerte eleva a 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. En redes sociales, el consistorio señala que el pueblo sigue consternado.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de la vecina de nuestra localidad, Patricia García Sauci, nueva víctima del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Su pérdida se suma a la de decenas de personas como consecuencia de este terrible suceso que mantiene consternado a nuestro pueblo y a toda España”, dice el ayuntamiento en el comunicado.

“En señal de duelo, el Ayuntamiento de La Palma del Condado ha decretado tres días de luto oficial, que darán comienzo a partir de las 00:00 horas del día de hoy. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta con crespón negro en todos los edificios oficiales de esta administración local y quedarán suspendidos los actos previstos en la agenda institucional”, explican en redes sociales.

Así, le da el pésame a todos los familiares y personas cercanas a la víctima: “El consistorio palmerino quiere manifestar su más sincero respeto, pésame y solidaridad con sus familiares y personas cercanas, con quienes comparte este dolor irreparable, al igual que todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio”.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 109 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 15 adultos y un menor.