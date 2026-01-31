Adamuz, el pueblo que no quiere ser recordado solo por la tragedia de los trenes

Los habitantes de este pueblo cordobés prefieren que su nombre se asocie a valores positivos

AdamuzLos vecinos de Adamuz son héroes, pero el pueblo no quiere ser reconocido solo por la tragedia. Los habitantes de este pueblo cordobés prefieren que su nombre se asocie a valores positivos y también a todo aquello que lo define desde hace generaciones.

Adamuz tiene una esencia propia, muy ligada al aceite de oliva. Su producto estrella cuenta con Denominación de Origen Protegida Montoro-Adamuz y es el resultado de olivos cuidados, con historia y tradición, como explica Inmaculada Quesada técnico D.O Montoro- Adamuz: “En Adamuz la principal fuente de ingresos es el Olivar. Aquí en la cooperativa amorturamos una media al año de 25 millones de kg de aceitunas, que esos son unos 5,5 millones de kilogramos de aceite”.

Ese vínculo con el aceite también se vive a través de un oleoturismo muy característico, que permite conocer el proceso de elaboración y comprender por qué este oro líquido es motivo de orgullo local. En Adamuz se pueden ver tanto las antiguas maquinarias como la evolución del proceso hasta la actualidad, una experiencia que pone en valor un aceite único, sin comparación en ningún otro lugar.

Adamuz, destino Starlight

Además de su historia con el aceite, Adamuz es un destino Starlight, una distinción que certifica que cuenta con uno de los mejores cielos del mundo para la observación de las estrellas y el firmamento. Hay quienes llegan al municipio únicamente para disfrutar de estas excursiones nocturnas y contemplar el cielo en todo su esplendor.

Adamuz no quiere ser solo el recuerdo de momentos tristes. Quiere ser un destino de experiencias, de sabores, de paisajes y de cielos que dejan huella.