El rey emérito contesta a los rumores que hablan de posibles problemas de salud: "¡Que dejen de matarme!"

Don Juan Carlos ha enviado un mensaje tranquilizador tras los rumores de los últimos días

Son muchos los rumores que hablan de un posible empeoramiento en el estado de salud del Rey Juan Carlos I. Estos rumores surgieron cuando el emérito anunció que no asistiría al responso oficiado en Madrid por su cuñada, la Princesa Irene de Grecia, quien fallecía el pasado 15 de enero en el Palacio de La Zarzuela.

Era el propio Juan Carlos quien, a través de su departamento de comunicación, aseguraba que había decidido no viajar a España por consejo de sus médicos. Desde ese momento empezaban a surgir distintas teorías que alarmaban sobre su verdadero estado.

Alejandro Entrambasaguas explicaba este sábado en 'Fiesta' que el emérito había tenido que acudir en un par de ocasiones a una clínica de Abu Dabi esta semana para "realizarse chequeos porque lleva días con algo defiebre".

Sin embargo, Marina Pina, experta en Casa Real del diario 'ABC', ha conectado con '¡Vaya fama!' y ha explicado que no son ciertos los rumores que aseguran que el ex monarca haya tenido problemas de salud en los últimos días:

"El rey no vino a España porque no quiso, porque por cabezonería él quería dormir en Zarzuela y como eso no era posible decidió que no venía, pero no es cierto que no esté bien de salud. Me cuentan además que no es cierto que haya tenido fiebre en estos días".

Don Juan Carlos, además, ha mandado un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud y ha declarado a la revista '¡Hola!' que se encuentra bien: "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días".