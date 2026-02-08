Antía Troncoso 08 FEB 2026 - 14:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' comunican que están esperando su segundo hijo en común

La nueva habitación de Nico: así ha evolucionado el cuarto del hijo de Lara Tronti y Hugo Pérez

Compartir







¡Lara Tronti y Hugo Pérez esperan su segundo hijo! Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han comunicado a todos sus seguidores, a través de sus perfiles de Instagram, la feliz noticia de que van a volver a ser padres. Lo han hecho en un bonito y especial vídeo en la playa junto a su primer hijo, Nico, y a sus dos perros, Nala y Roma.

Hugo y Lara participaron en 2021 en la tercera edición de 'LIDLT', donde demostraron que ir a este relity en pareja no siempre es sinónimo de ruptura. Lo cierto es que ambos fueron capaces de atravesar todos los obstáculos y baches que se les presentaron en el programa, del cual se fueron de la mano tras protagonizar una de las hogueras finales más emotivas.

Desde entonces, la pareja a continuado trabajando en su faceta como influencers, aunque alejados de la televisión y los medios. En sus redes sociales, Hugo y Lara comparten con sus seguidores cómo es su día a día en Galicia, mostrando en su 'vanlife' la naturaleza que les rodea y algunos de los rincones y playas más bonitos de su tierra, donde además han formado una familia.

Nico: el primer hijo de Lara y Hugo

En julio de 2023, Lara Tronti y Hugo Pérez anunciaron que iban a ser padres por primera vez. Una noticia de lo más esperada que dieron a conocer compartiendo unas fotografías en las que se mostraban rebosantes de felicidad. El pequeño Nico llegaba al mundo el 21 de enero de 2024. "Estamos tan tan felices, ha salido todo genial, esto es una maravilla, adaptándonos y disfrutándolo", escribía la pareja en sus redes sociales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

¡Lara Tronti y Hugo Pérez esperan su segundo hijo!

Dos años después del nacimiento del primer hijo de la pareja, Lara Tronti y Hugo Pérez comunicaban hoy, 8 de febrero, que están esperando su segundo hijo en común. Un anuncio que han hecho mediante un vídeo en familia en la playa y en el que han mostrado la ecografía del bebé que están esperando.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En la publicación donde compartían la noticia, han puesto las siguientes palabras: "Hay noticias que llenan el corazón y que estábamos deseando contaros y que ya por fin seáis parte de este nuevo camino. Volvemos a vivir algo muy bonito… Nico va a ser hermano mayor. Y Nala y Roma todavía no saben lo que se les viene".

Las recciones de sus amigos e influencers no tardaban en llegar, como Dulceida, Sara Cisneros, Ana Peleteiro o Mery Turiel, quienes les daban la enhorabuena ante tal bonito acontecimiento. Lara ha respondido muy feliz y agradecida a todas ellas por sus mensajes.