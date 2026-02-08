Cayetano Rivera y Tamara Gorro, pareja sorpresa: mantienen una relación desde hace tres meses

El torero Cayetano Rivera y la influencer Tamara Gorro llevarían tres meses saliendo juntos: los detalles

Muchas son las mujeres a las que se le ha relacionado Cayetano Rivera desde que se separó de Eva González. El torero se ha visto involucrado en diversos titulares en los que destacaban nombres de varias amigas especiales mientras que protagonizaba alguna que otra polémica (como su detención en un restaurante de comida rápida por un presunto altercado o su accidente con una palmera). Pero ahora hay un nombre que coge fuerza en la vida sentimental de Cayetano Rivera: ¡Tamara Gorro!

Tal y como informa el medio 'Libertad Digital', Cayetano Rivera y la expareja del futbolista Ezequiel Garay habrían iniciado una relación sentimental y serían pareja desde hace tres meses. De hecho, confirma el citado medio que el torero y la empresaria y creadora de contenido han sido vistos juntos viajando a Dubái y acompañados de un grupo de amigos: "Ya no se esconden", aseguran desde este portal digital.

Todo lo que se sabe de la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Tamara Gorro y Cayetano Rivero fueron vistos el pasado viernes 6 de febrero juntos, a punto de volar hacia los Emiratos Árabes Unidos juntos a unos amigos. '¡Vaya fama!' se pone manos a la obra para contrastar esta noticia, pero lo cierto es que los protagonistas tienen sus teléfonos apagados. "Lo han ocultado a su entorno más cercano, pero ahora que se hace pública la noticia, se van a relajar un poco", apunta la periodista Almudena del Pozo.

Por su parte, Kike Calleja también tiene algo que decir al respecto. El colaborador dice haberse puesto en contacto con Tamara Gorro que, aunque tiene el teléfono apagado, sí que da señal si se le llama a través de la aplicación de WhatsApp. No se lo ha cogido y esto es lo que piensa el periodista al respecto: "Me sorprende que siempre que sale una noticia así siempre coge el teléfono y lo niega, pero no responde a la llamada". Además, según el entorno de la influencer, "hablan de ilusión, que la ven contenta".

A Cayetano Rivera, a quien se le relacionó por última vez con Gemma Camacho, no le ha sentado nada bien esta filtración, según asegura 'Libertad Digital', y sospecha que esta viene producida por alguno de los miembros que les acompañó a su viaje. Es decir, alguno de estos amigos se habría ido de la lengua. El torero siempre ha sido muy celoso de su intimidad pero, al parecer, ha decidido "disfrutar del momento" que está viviendo tras un 2025 de escándalos.