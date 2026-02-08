Beverly, Laura y Aitana, exvocalistas de 'Nueva Línea', lanzan un mensaje a las nuevas integrantes de la orquesta

'Nueva Línea' es el grupo del momento. Después de que sus canciones se hicieran virales a finales del 2025, la orqueta vive su mejor momento y disfrutan de una fama que llevaba años persiguiendo a base de trabajo y esfuerzo. Las cuatro cantantes (Maite, Sofía, Alicia y Raquel) visitaron el plató de 'Fiesta' hace unos días para reflexionar sobre este éxito que están viviendo tan solo unas horas antes de actuar en Las Ventas de Madrid. Ahora, '¡Vaya fama!' habla con tres exintegrantes que no guardan un buen recuerdo de su paso por la orquesta.

Tres exintegrantes de 'Nueva Línea' hablan de su pasado en la orquesta

Se llaman Beberly, Laura y Aitana (juntas conforman el grupo 'Primera Marcha') y alguna de ellas formó parte de 'Nueva Línea' durante nada más y nada menos que catorce años: "Me importa una mierda ese grupo, yo me fui porque no estaba bien al final", son algunas de sus sorprendentes declaraciones. ¿Pero qué fue lo que pasó para que guarden tan mal recuerdo de sus años sobre los escenarios con esta orquesta que está triunfando tanto ahora?

El fenómeno de 'Nueva Línea' ha llegado a todos los rincones del planeta gracias a las redes sociales. Sus canciones y coreografías siguen acumulando miles de reproducciones, pero no son las únicas que han formado parte de esta orquesta. Ahora, sus exvocalistas nos cuentan sus terribles experiencias como parte de esta formación canaria y los motivos por los que se fueron: "Yo me fui porque ya no estaba bien al final". Además, aseguran que todas las canciones que viralizado 'Nueva Línea' las cantan todas las orquetas canarias: "Esas canciones tienen años luz e incluso el baile de 'Noche de copas' nosotras ya lo hacíamos".

La advertencia de tres exintegrantes de 'Nueva Línea' a las nuevas cantantes de la orquesta

Para finalizar, estas cantantes han querido lanzar un mensaje en forma de consejo/advertencia a las nuevas cantantes de la orquesta basándose en su experiencia con el grupo: "Darse a valorar con quien esté llevando ese grupo o esa formación y que no se dejen aprovechar, que disfruten el momento porque el éxito es pasajero". A fin de cuentas, les desean lo mejor y no descartan compartir escenarios juntas.