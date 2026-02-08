Un terremoto de magnitud 5,5 sacude la isla de Cuba

El terremoto se ha producido a una profundidad de 15 kilómetros, según los datos publicados por el EMSC

Cuba tiene una alta actividad sísmica debido a la falla geológica Oriente

Compartir







CubaUn terremoto de magnitud 5,5 ha sacudido la isla de Cuba este domingo 8 de febrero, según ha informado el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El terremoto se ha producido a una profundidad de 15 kilómetros, según los datos publicados por el EMSC.

Por el momento no se han reportado daños materiales o personales.

La alta actividad sísmica de Cuba

Cuba tiene una alta actividad sísmica debido a la falla geológica Oriente, considerada la principal zona de actividad sísmica en Cuba, que tuvo el mayor número de sismos en el país caribeño en el pasado año.

Cerca del 70 % de los temblores de tierra se reportan en esta falla Oriente, ubicada a lo largo de la costa sureste de la isla. En 2018 se produjeron 15 movimientos que se sintieron solo en esa zona.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.