Claudia Barraso 09 FEB 2026 - 19:00h.

La cantante Shakira ha sufrido una aparatosa caída durante su primer concierto de la gira 'Las mujeres ya no lloran'

Delaossa se pronuncia tras caer desde 20 metros de altura tras un fallo en su concierto: "Gracias Madrid, os quiero"

Compartir







Shakira ha inaugurado su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un concierto en el Estadio ‘Mágico González’, en El Salvador. Durante el concierto, la cantante sufrió un pequeño accidente que generó mucha preocupación entre todas las personas que asistieron al show.

La colombiana estaba cantando la canción ‘Si te vas’ cuando de repente sufrió una aparatosa caída. Mientras estaba cantando y bailando una de sus impresionantes coreografías su tobillo se dobló al pisar mal y cayó al suelo. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y muchas personas se preocuparon por su estado de salud o por si la artista había sufrido algún tipo de lesión que le retirase de los escenarios durante un tiempo. Pero nada más alejado de la realidad.

PUEDE INTERESARTE La caída viral del cantante sevillano JC Reyes al entrar a su concierto en Madrid en moto

Ella misma confirmó en sus redes sociales que estaba bien. “No se preocupen, soy de caucho” dijo a través de una historia con el vídeo que mostraba el momento justo cuando se produjo la caída. No pasó ni un segundo, Shakira volvió a ponerse en pie y dijo entre risas “¡Vaya caída!”. Siguió el concierto con normalidad, sin cojear y sin dar ninguna señal de que le doliese el tobillo.

Seguirá con la gira

Además de esta historia, ha publicado otras acudiendo a la prueba de sonido de sus próximos conciertos, lo que descarta que la cantante haya sufrido alguna lesión en el pie. Como dice la propia artista, “es de goma” y gracias a su elasticidad y buena forma pudo seguir el concierto y continuar toda su gira sin problemas. A sus 49 años, la colombiana ha dejado sin palabras a todos sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE La brutal caída de la cantante Olivia Rodrigo por un agujero del escenario: su estado de salud tras el concierto

Shakira sigue haciendo en cada una de sus canciones impresionantes bailes que demuestran que sigue estando en muy buena forma física aunque pasen los años. Esto es algo que ha comentado mucha gente en redes sociales después de ver el vídeo de su caída y ver que continuó con todo el espectáculo sin parar ni un segundo.