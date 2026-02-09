Bori, el joven tiroteado en Alcorcón, hizo de escudo humano y evitó que las balas alcanzaran a su amigo

Bori, el joven de 19 años asesinado tras una pelea en una discoteca de Alcorcón (Madrid) en 2022, actuó como "escudo humano" para salvar a su amigo

Los regueros de sangre, claves para identificar a los asesinos de Bori y el móvil del crimen de Alcorcón

Bori, el joven de 19 años asesinado tras una pelea en una discoteca de Alcorcón (Madrid) en 2022, actuó como "escudo humano" y evitó que las balas alcanzaran a su amigo dada la estrechez del callejón en el que fue tiroteado, según ha declarado en el juicio el subinspector del Grupo V de Homicidios.

La Audiencia de Madrid ha continuado el juicio con jurado a tres acusados de asesinar a tiros a un joven venezolano en situación de asilo en España y de intentar matar a otro y a una chica tras una pelea a la salida de la discoteca Diverso de Alcorcón en octubre de 2022, y para los que la Fiscalía pide 55 y 53 años de prisión.

Dos regueros de sangre clave para la investigación

En la sesión de este lunes, la jefa del Grupo V de Homicidios ha indicado que dos regueros de sangre encontrados en el callejón en el que sucedió el tiroteo fueron clave para la investigación, puesto que uno de ellos les llevó hasta el cuarto piso de un portal cercano, en el que residía una de las víctimas.

El otro rastro, como pudieron constatar los agentes de policía científica, pertenecía a uno de los acusados, Jonathan Gabriel L.R., que fue apuñalado en la pelea previa.

Joel A. A. R., uno de los acompañantes de Bori, identificó sin género de dudas a éste y los otros dos acusados, Estarly Rafael P. S. y Jesús Leoncio A. A. El chico explicó que, tras finalizar la pelea, huyeron hacia su domicilio por miedo. Durante el trayecto, observó cómo de un vehículo gris con techo solar se apeaban Stalin y Jesús --dos de los procesados--, momento en el que comenzó a escuchar varios disparos, por lo que salió corriendo del lugar.

Según la jefe policial, el testigo identificó de forma directa a los autores del tiroteo, señalando que el vehículo gris pertenecía a Stalin y situando a los tres acusados en el lugar de los hechos. Ese coche resultó clave para la localización y detención de los sospechosos.

Dos de los supuestos autores fueron detenidos en un local de Parla, mientras que el tercero fue localizado en el Hospital 12 de Octubre de la capital, donde se encontraba visitando a otra persona. Asimismo, se analizaron las antenas de telefonía móvil, lo que permitió situar a Gabriel --el tercer encausado-- en el lugar de los hechos en el momento exacto del tiroteo.

Los acusados fueron a cazar a los que hirieron a su amigo antes de llevarle al hospital

La secuencia de los hechos -como ha descrito el subinspector de Homicidios- comienza cuando los tres acusados, en lugar de dirigirse al hospital con Gabriel herido, condujeron el coche por dirección contraria hasta que encontraron al fallecido y sus dos amigos a poca distancia de la discoteca. Según relató Joel a la Policía, Estarly se bajó del vehículo en la calle Sierra de la Estrella con un arma y acompañado de Jesús. Gabriel les esperaba con el coche en marcha y les gritaba: "Tírales, tírales", aunque el reguero de sangre indica que también bajó del vehículo. Al escuchar los primeros disparos, Joel y Bori corrieron hacia un callejón cercano e hicieron que Jenny A. G., la otra acompañante, huyera por otro camino.

Visiblemente afectada, la joven ha explicado durante el juicio que continuó corriendo hasta ponerse a salvo, momento en el que logró llamar a la Policía para alertar del tiroteo. "Cuando había corrido bastante intenté calmarme. Sentí miedo", ha añadido antes de romper a llorar ante el tribunal.

Bori actuó "como un escudo humano"

Los procesados persiguieron a los dos jóvenes por el callejón de en torno a 75 metros de largo y 2 de ancho y continuaron disparando. Bori recibió un disparo en el hombro izquierdo, cayó al suelo y posteriormente le "ejecutaron descerrajándole un tiro en la cabeza a apenas un metro de distancia".

Dada la estrechez del callejón y que en uno de sus laterales había un andamio de construcción, Joel huyó por delante de Bori y así el segundo actuó como un "escudo humano" que evitó que las balas alcanzaran al primero, según ha relatado el subinspector.

En opinión de la Policía, el joven "no tenía escapatoria" cuando corría durante tantos metros cuesta arriba, aunque la abogada de Jesús Leoncio ha sostenido que sí la tenía, puesto que "de no ser abatido habría podido escapar".

¿Hubo fuego cruzado?

Las defensas han sugerido que los disparos no fueron contra Jenny -algo que descartaría uno de los cargos por tentativa de homicidio-, pero el subinspector de Homicidios ha referido que algunas detonaciones fueron anteriores a que ella se separase de sus amigos. También han señalado que Bori tenía restos de pólvora en las manos, lo que podría significar que "hubo fuego cruzado", algo que el subinspector ha descartado porque es un hallazgo "lógico" dada la poca distancia a la que fue tiroteado y además "no había disparos en dirección contraria".

A su vez, el abogado que defiende a Estarly ha comentado que el fallecido portaba 12 "pollos" -gramos- de cocaína encima cuando le mataron, por lo que se entiende que traficaba con dichas sustancias, aunque no tenga relación con la causa. La vista se reanudará este martes con la comparecencia de policía científica y agentes de balística.

Los tres acusados permanecen en prisión preventiva desde el 8 de octubre de 2022.