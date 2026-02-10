Claudia Barraso 10 FEB 2026 - 17:01h.

La influencer Paola Locatelli confiesa que recibía mensajes de actores y futbolistas cuando solo tenía 14 años: "Eran pedófilos"

La influencer Paola Locatelli ha confesado una parte de su vida hasta ahora desconocida. Lo ha hecho a través de su segundo episodio de su podcast ‘Sipsters’. Se trata de una época desagradable que le sucedió durante su adolescencia y que ha dejado en el punto de mira a algunas personalidades famosas.

“Cuando tenía 14 o 15 años no me daba cuenta de lo hipersexualizada que estaba por los hombres. Recibía mensajes privados en redes sociales de todos los futbolistas, incluso de actores”, dijo durante el podcast. Una información que dejó en evidencia a muchas figuras públicas, aunque la influencer no hay dado nombres ni más datos sobre esos mensajes.

Ahora tiene 21 años y cuenta con dos millones de seguidores en Instagram. En el podcast explica que, cuando era pequeña, apenas se daba cuenta de lo que esto significaba, pero analizando la situación muchos años después, declara que fue víctima de hombres que se querían aprovechar de ella. “Ahora me veo cuando tenía 14 años y era una muñeca. Algunos hombres de aprovecharon de mi vulnerabilidad para contactar conmigo. Eran pedófilos”.

La peor etapa que sufrió durante la adolescencia

Los cambios que sufrió en su cuerpo del paso de ser una niña para convertirse en una mujer fue una etapa muy dura para ella dado los comentarios que iba recibiendo a través de redes sociales. “De la noche a la mañana me salieron los senos. Ahí fue cuando empezó todo, la pubertad, las miradas. No me daba cuenta delo hipersexualizada que me tenían los hombres mayores que yo. Necesitaba de su validación”, según han recogido en declaraciones medios como 'Le Parisien'.

Cuando era pequeña explica que los mensajes que recibía de otros hombres eran vistos por ella como un trofeo, incluso lo mostraba a sus amigas como si fuese algo bueno. “Ahora me da asco”, dijo al recordarlo. Mencionando las penas que suponen el realizar proposiciones sexuales a un menor, dejó que algunos de los hombres que le legaron a hablar cuando era pequeña, querían quedar con ella con estas mismas intenciones.