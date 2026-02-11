Rocío Molina 11 FEB 2026 - 12:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explota en su 30 cumpleaños contra los haters y mensajes de odio: "Me parece muy triste"

Palito Dominguín habla de sus planes de tener hijos con su novio Harry James

Compartir







Lo que para Palito Dominguín tendría que haber sido una jornada de celebración ha terminado en una firme denuncia que ha hecho pública a través de sus redes. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una reflexión coincidiendo con su 30 cumpleaños y con el odio y críticas que le llegan por ser famosa y que también se centra en la familia que tiene.

La hija de Lucía Dominguín siempre se ha caracterizado por tener mucha sensibilidad y no puede evitar que algunos comentarios maliciosos le hagan daño y le afecten a nivel anímico. Eso es lo que ha querido plasmar en una publicación en su perfil oficial de Instagram en la que además de mostrar cómo ha crecido se ha felicitado a sí misma por todo el camino que ha recorrido. "Me siento totalmente empoderada y con una claridad que nunca antes había sentido", ha expresado la joven.

Orgullosa de la mujer en la que se ha convertido y de sus raíces, Palito Dominguín ha destacado que de aquella niña que "se sentía diferente e incomprendida" hay muchos cambios. Lo que ella antes veía como algo malo, ahora lo siente como un "superpoder" y este "va a más" con los años. Sin embargo, hay ciertos descalificativos que recibe por ser un personaje público que la desestabilizan y que ella ha denunciado ahora en público.

Tanto ella como su entorno más cercano se ve sometida a un odio sistemático. "Me parece muy triste que haya gente con la necesidad de llamarnos gentuza a mí y a mi madre", ha expresado y, precisamente a ella le da las gracias en su post por todo lo que ha hecho con ella y por ella a lo largo de los años. Según lo que a veces tiene que leer, la exconcursante de 'Supervivientes' se tiene que enfrentar a descalificativos personales y mensajes falsos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Gente que no nos conoce de nada, y habiendo verdadera gentuza, de la de verdad, ahí fuera. Que se digan cosas totalmente falsas porque piensas que conoces a alguien por el mero hecho de haberlo visto por la tele me parece sorprendente", ha manifestado en una denuncia que no se limita a una sola persona. Para la artista, lo peor es el dolor que siente ante los ataques dirigidos a su familia. "Es un odio innecesario que nunca entenderé", dice su grito ante aquellos que se amparan en el anonimato para meterse en la vida de los demás.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras desahogarse y agradecer los mensajes de cariño que ha recibido, la sobrina de Miguel Bosé ha terminado su denuncia pública con una firme convicción y modo de proceder a partir de ahora: "A los que dais amor, gracias. A los que dais odio, a partir de ahora sois indiferentes para mí", ha advertido en sus redes.