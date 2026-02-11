Natalia Sette 11 FEB 2026 - 12:09h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' desvelan cómo se llamará su segundo hijo y si saben ya el sexo del bebé

Lara Tronti y Hugo Pérez han anunciado recientemente que serán padres de nuevo . Con un precioso video en sus redes sociales, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ compartían con todos sus seguidores que su hijo Nico, de dos años, sería hermano mayor pronto. Ahora, la pareja revela los nombres que han escogido para su nuevo bebé.

Desde que los gallego dieron la noticia, sus comentarios se han llenado de amor, felicitaciones y muchas preguntas. Su comunidad, muy unida a ellos por su forma de vivir, desean saber cómo se llamará su nuevo bebé y si saben ya si es niño o niña. La pareja ha dado una entrevista en exclusiva a la revista HOLA y ha contestado a todas estas dudas.

A la pregunta de si son conocedores del sexo del bebé y cuál es su preferencia, Lara responde entusiasmada. “Te prometo que parece lo típico que se dice, pero solo nos importa que venga sano o sana. Pensamos que si es un niño pues Nico feliz y si es niña pues la parejita”, ha declarado sin responder del todo a la pregunta.

Lo que sí han desvelado sin ningún tapujo han sido los nombres que tienen en mente. “Creemos que si es niño se llamará Martiño, muy galleguiño, y si es niña tenemos claro que Carlota”, ha dicho decidida. Ambos están muy ligados a su tierra natal y han querido homenajearla escogiendo un nombre típico gallego en el caso de que sea niño.

Lara ha desvelado también cómo está llevando este segundo embarazo y reconoce que está siendo mucho peor que el primero. Según cuenta, con Nico “fue todo un camino de rosas”, no tuvo náuseas ni sensación de cansancio ni ningún otro síntoma propio del primer trimestre de embarazo. Sin embargo, con este segundo bebé le ha tocado todo.

Ahora reconoce que poco a poco está todo volviendo a la normalidad y las náuseas y el cansancio han ido disminuyendo. La creadora de contenido está en la semana 14 del embarazo, lo que significa que ha comenzado el cuarto mes, dejando atrás el primer trimestre y con él los peores síntomas.

La pareja de enamorados reconocen la ilusión que les hace ser de nuevo padres y darle por fin un hermanito a su pequeño Nico. Ambos consideran que esta vez será más fácil porque han aprendido mucho de su primer hijo pero esperan con ganas que el bebé sea igual de bueno que Nico.