Patricia Steisy ha compartido nuevas fotos de su impactante cambio físico. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', de 34 años, ha continuado adelgazando tras perder 50 kilos en cinco meses. La pareja de Pablo Pisa, con quien es madre de su hija Athenea, ha celebrado que está "más delgada que cuando salió de 'Supervivientes'", y que se siente más guapa que nunca.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' en el año 2016 llegó a pesar 110 kilos, tal y como ella misma ha contado a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha estado documentando este proceso con el que ha recuperado sus hábitos saludables y ha conseguido volver a sentirse a gusto consigo misma. "Cuando superé los 100 kilos, dejé de pesarme. No me hacía fotos de cuerpo entero. Llegué a un punto en el que solo me ponía mallas. Nada me estaba bien", ha contado.

Además, este aumento de peso derivó en otra serie de consecuencias como dolor de espalda, dificultad para respirar y cansancio extremo al hacer cualquier tipo de actividad. Aunque no ha sido fácil y ha habido momentos en los que ha querido tirar la toalla, la creadora de contenido celebra que lo ha conseguido. Y se trata de una transformación que no es solo física, también personal.

"Podemos decir que, hoy por hoy, estoy más delgada que cuando salí de 'Supervivientes'", ha comentado la que fuera tronista de 'MyHyV' junto a unas fotografías en las que muestra su físico actual, tras haber seguido adelgazando y superar un nuevo objetivo. En este tiempo, la granadina ha explicado que ha necesitado tomar conciencia de sus hábitos. Para ello, se ha rodeado de profesionales que le han ayudado a adoptar nuevas rutinas y hacerlo de forma saludable.

Ella misma ha reconocido que el verdadero empezó "por dentro", trabajando su disciplina, la constancia y su autoestima. "He tenido que enfrentarme a muchas cosas que no me gustaban de mí", ha confesado. "No es únicamente perder peso, es aprender a cuidarte y a escucharte", puntualiza, haciendo especial hincapié en que "cada cuerpo es distinto y cada proceso tiene su tiempo". Aun así, Patricia Steisy espera que su cambio físico, a base de compromiso y esfuerzo personal, sirva de ejemplo para otras personas que se encuentren en situaciones similares a la suya.