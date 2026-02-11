Lorena Romera 11 FEB 2026 - 14:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' han dado el paso más importante de su relación tras seis meses de noviazgo

La romántica declaración de amor de Adara Molinero a Vicente Romero, que cumple 37 años

Compartir







Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, han comunicado una feliz noticia. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores de este emocionante momento de su vida, pillándoles completamente desprevenidos. Tras seis meses juntos, la pareja ha dado el paso más importante de su relación. Una decisión que han celebrado por todo lo alto, con una fiesta con globos y una cita de lo más especial.

La madrileña, de 32 años, se encuentra en uno de los momentos más satisfactorios y felices de su vida. La que fuera concursante de 'Supervivientes All Stars' en dos ocasiones -la primera de ellas abandonó y la segunda se quedó a las puertas de la gran final- cree firmemente que ha encontrado a "el hombre correcto", el que "no se asusta" de su realidad, refiriéndose al hecho de ser madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, que ya tiene seis años.

PUEDE INTERESARTE Rubén Torres manda un mensaje a Adara tras retirarse de los realities y ella responde de manera insólita

A través de su perfil oficial de Instagram, la creadora de contenido ha compartido una noticia que le hace especialmente feliz. Y es que Vicente Romero y ella han decidido dar el paso más importante en su relación: irse a vivir juntos. Y no solo eso. El futbolista ha dejado atrás Canarias para mudarse a la casa en la que la influencer vive con su pequeño, consolidando así una historia de amor que ha ido creciendo a pasos agigantados en los últimos meses.

PUEDE INTERESARTE Jonan Wiergo aclara si Adara Molinero ha dejado de seguir a Torres, Bosco y Manuel Cortés por su novio

Un paso en firme con el que la pareja da un giro significativo a su noviazgo, dejando atrás la distancia. Un momento mágico para ambos, que están viviendo con especial emoción los primeros momentos de su convivencia. "Café con vistas", ha escrito el canterano de la UD Las Palmas, que también le cuenta a sus seguidores cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Este globito significa familia. Ya somos tres en casa"

Tras varias relaciones mediáticas y numerosos altibajos de carácter público, la hija de Elena Rodríguez parece haber encontrado la calma y la estabilidad de la mano de Vicente Romero. "¿Cómo puedo estar tan enamorada de este hombre?", se ha preguntado en plena cita, en la que han brindado por este significativo paso. Un momento que también han celebrado de manera cómplice en casa, poniendo un globo en forma de tres. "Este globito significa familia. Ya somos tres en casa", ha señalado la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque hay que ver cómo evoluciona esta etapa y cómo es la convivencia para ellos, Adara Molinero está muy ilusionada al ver a Vicente Romero instalado en su casa, formando parte de su día a día y de su rutina junto a Martín, su hijo en común con Hugo Sierra. Un nuevo capítulo que espera sea tan solo el inicio de algo duradero.