Javier Tudela ha sufrido una dura pérdida. El hijo de Makoke ha utilizado su perfil de Instagram para llorar y desahogarse tras este tremendo varapalo que le ha dado la vida. El que fuera concursante de 'GH VIP' y defensor de su madre durante su paso por 'Supervivientes' ha explicado a sus seguidores cómo se encuentra tras recibir esta dura noticia.

Después de compartir un vídeo de lo más tierno junto a Marina Romero, con la que lleva nueve años y tiene dos hijos, y donde decía: "el verdadero lujo es tocar sin correr, mirar sin hablar, atenderse sin pedir nada", el creador de contenido cambiaba completamente el tono de sus publicaciones.

Y es que, después de declararse públicamente a su chica (que lleva meses batallando contra su enfermedad), el hermano de Anita Matamoros se ha enterado de una noticia durísima para él: la muerte de una persona que ha sido clave en su vida. Una durísima pérdida que ha llorado a través de sus stories de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de este momento tan complicado.

"Hoy es un día triste para mí", ha reconocido el que fuera concursante de 'GH VIP', hablando públicamente por primera vez del fallecimiento del que un día fue su compañero y mentor. "Me acabo de enterar de la muerte del que fue mi amigo y entrenador durante mucho tiempo. Descansa en paz. Te quiero, allá donde estés”, ha escrito Javier Tudela, dedicando este último adiós a Alberto Campillo, el culturista que le sirvió de guía y que, con su marcha, le deja con un gran vacío.

"Descansa en paz, amigo", se despide también Makoke a través de las redes, el canal que han utilizado todos los que le querían para homenajearle y agradecerle por todos los momentos que compartieron.