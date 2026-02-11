Redacción Uppers 11 FEB 2026 - 10:44h.

Las imágenes del actor de 82 años quemando las barras y estrellas en protesta por las políticas de Trump se volvieron virales

Robert De Niro, sobre criar a una hija a los 82: “Hay una nueva alegría en mi vida"

Compartir







Hace unos días se viralizaba un vídeo de Robert De Niro quemando con un mechero un banderín de EEUU que lleva escrito 'bye, bye' en protesta por la política migratoria de Donald Trump dando a entender que se marchaba del país tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales el pasado mes de enero. Conocida es la inquina que el protagonista de 'Taxi Driver' profesa a la actual administración estadounidense, por lo que parecía tener sentido que el actor protagonizara un gesto tan controversial, pero ahora sabemos que esas imágenes no eran reales, sino una creación de la inteligencia artificial.

Pistas de un fraude

Diferentes agencias de verificación han advertido del fraude. Newtral por ejemplo expone varios fallos típicos de la tecnología de generación sintética de vídeo. El principal es que la bandera permanece intacta a pesar del contacto con el fuego. Pero además, en un momento del clip aparecen dos llamas al mismo tiempo, la que acerca el actor con el encendedor por debajo de la bandera y otra en la parte superior del asta.

Más pistas: detrás de De Niro se observa un retrato de Kamala Harris, exvicepresidenta bajo la administración de Joe Biden. En la imagen oficial Harris lleva pendientes y un collar de perlas, y junto a ella aparecen la bandera estadounidense y la blanca de la vicepresidencia de EEUU. En el vídeo falso solo se muestra la bandera estadounidense y Harris aparece sin joyas y con un peinado diferente. Por último, pero no menos significativo, la apariencia física del actor, de 82 años, no coincide con su aspecto actual, según sus últimas apariciones públicas.

PUEDE INTERESARTE Robert De Niro y Al Pacino, unidos de nuevo en su primera campaña de moda de lujo

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por su parte, FP Factual, el servicio de verificación de AFP, también advierte que tras una búsqueda inversa en Google con una captura de la secuencia no se encontraron videos publicados por el actor, ni coberturas al respecto en portales de noticias estadounidenses. Y una consulta a la sección 'Acerca de esta imagen' , disponible en la misma búsqueda, indica que fue “creada con la IA de Google” .

Otros bulos protagonizados por De Niro

No es el primer bulo que involucra a De Niro a cuenta de su manifiesta enemistad hacia Trump. Por ejemplo, en mayo de 2024 se viralizó otro vídeo del intérprete presuntamente increpando a un grupo de manifestantes pro-palestinos gritando apasionadamente "esto no es una película, es la vida real". En realidad el video era un ensayo para la serie de Netflix 'Día cero'.

También es común que vídeos de críticas reales del actor de "reciclen" para hacerlos pasar por eventos actuales. Así, un vídeo en el que insultaba al presidente ("F*** Trump") correspondiente a su intervención en los premios Tony de 2018 volvió a circular en 2025 haciendo parecer que ocurrió durante la gala de los Oscar.

En otras ocasiones sí que se ha pronunciado abiertamente contra el actual mandatario estadounidense. En su discurso tras recoger el premio honorífico en el Festival de Cannes en mayo de 2025, criticó al "presidente filisteo" por sus recortes a las “ayudas para el arte, los derechos humanos y la educación” y dijo que Trump había dejado a los estadounidenses “luchando a muerte por la democracia que antes daban por sentada”. Y en 2024 le calificó como un "payaso empeñado en destruir la democracia".