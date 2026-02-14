Supervivientes 14 FEB 2026 - 17:12h.

El atleta paralímpico Alberto Ávila es concursante de 'Supervivientes 2026'

Tras conocer que Gabriela Guillén es la primera concursante oficial confirmada para la nueva edición de ‘Supervivientes’, llega el momento de conocer un segundo nombre. Se trata de Alberto Ávila, atleta paralímpico de veintinueve años y también creador de contenido en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok: “Voy a reventar todos los estereotipos”.

“Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia: primer concursante sin pierna en toda la historia de ‘Supervivientes”, son parte de las palabras de este deportista en su vídeo de presentación. “Esto es un reto para mí y para todos vosotros, que me vais a acompañar en este camino. ¡Let’s go! Nos vemos en Honduras”, añade, visiblemente eufórico por el gran desafío al que se enfrenta.

Quién es Alberto Ávila

Alberto Ávila nació con una malformación en la pierna derecha que le llevó a su amputación cuando tan solo tenía tres años de edad. Ante este desafío que le impuso la vida, Alberto se impuso y lleva a cabo su superación personal con humor, algo que transmite, junto con sus experiencias, a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Sus entrenamientos constantes y su preparación física le han llevado a convertirse en atleta paralímpico de alto nivel en la categoría T64 (para atletas con amputación o malformación de una extremidad inferior que corren con prótesis). Su especialidad son las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. De hecho, es Subcampeón de Europa (Polonia 2021) en 200m y cuarto en el Mundial de París 2023.

La combinación del deporte con la creación de contenido tiene un claro objetivo: normalizar la discapacidad y mostrar a la persona más allá de sus limitaciones.Actualmente, Alberto Ávila es uno de los atletas de élite en el equipo español de atletismo paralímpico y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación: ha actuado en la serie Olympo dando vida al personaje de Miqui.

Alberto Ávila, emocionado por participar en 'Supervivientes 2026'

Alberto Ávila desvela en 'Fiesta' cómo fue el momento en el que contactaron con él para proponerle participar en este reality. Dice que no se creyó en un principio y que estuvo nervios hasta que le confirmaron. "Mi objetivo en el programa es que nadie me pregunte '¿puedes?', confiesa desde el plató del programa. "He pedido que no se trate diferente por la pierna, que se me trate como uno más y ya veré yo allí si hay alguna prueba que no pueda hacer, pero yo creo que no", añade durante su entrevista.