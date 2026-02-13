El actor perdió la vida este pasado 11 de febrero a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal

Muere a los 48 años James Van der Beek, actor de 'Dawson crece'

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la emblemática serie 'Dawson's Creek', falleció el pasado miércoles, 11 de febrero, a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal. La noticia fue confirmada por su mujer, Kimberly Van Der Beek, a través de las redes sociales, anunciando que perdió la vida "en paz" después de enfrentar la enfermedad con "coraje, fe y gracia" en sus últimos días.

Diagnosticado de cáncer colorrectal en etapa 3 en agosto de 2023, Van Der Beek mantuvo su enfermedad en privado durante varios meses antes de revelarla al público en 2024. En los últimos años, sus apariciones públicas se hicieron cada vez más escasas a medida que su salud se deterioraba, aunque continuó compartiendo detalles sobre su proceso y visibilizando la importancia de las revisiones médicas.

La repercusión en el mundo del espectáculo ha sido inmediata. Compañeros de reparto, amigos y figuras del entretenimiento han rendido homenaje al actor tras conocer la noticia.

Uno de los mensajes más conmovedores proviene del actor Alfonso Ribeiro, conocido por su papel de Carlton Banks en 'El príncipe de Bel-Air'.

Ribeiro ha compartido en Instagram una foto hecha apenas minutos antes del "último adiós" de Van Der Beek. "La imagen fue hecha por Kimberly solo unos minutos antes de decir mi último adiós. Mi último momento fue hacerle reír por última vez. Realmente ya lo echo de menos", ha confesado.

Junto al texto, la fotografía muestra a los dos actores juntos, con Ribeiro sosteniendo la cabeza de su amigo mientras este descansaba en una cama y lucía un gorro para cubrir su cabeza.

Numerosos rostros conocidos han comentado la publicación, entre ellos David Beckham, Justin Timberlake.

Ribeiro es padrino de la hija pequeña de Van Der Beek, Gwendolyn. En otro 'post', describió al fallecido actor como "mi verdadero amigo, hermano y guía de vida", y añadía: "Estoy tan roto ahora mismo con la muerte de mi amigo. Estuve con él en este horrible viaje para vencer el cáncer. Él vivirá por siempre en mi corazón".

Asimismo, ha prometido seguir apoyando a la familia, especialmente a los hijos del actor, en este momento tan difícil.

La familia ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para apoyar a su esposa y sus seis hijos, debido a las dificultades económicas tras los elevados costes del tratamiento médico. En tan solo dos días ha superado los dos millones de dólares.